Pohár trpezlivosti pretiekol a lekári hrozia hromadnými výpoveďami. Sťažujú sa na nedostatok personálu, nízke platy zdravotníkov či finančne podvyživené nemocnice. Ak sa situácia do júna nezlepší, lekári nebudú robiť nadlimitné nadčasy alebo to rovno zabalia. Zarazí vás, koľko v skutočnosti zarábajú!

Podobný scenár sme tu už raz mali. Pred jedenástimi rokmi slovenským zdravotníctvom otriasli hromadné výpovede lekárov. Biele plášte vtedy zavesilo na klinec asi 1 200 doktorov, čo viedlo k vyhláseniu núdzového stavu. Už pred letom sa situácia môže opäť zopakovať.

Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť. Situáciu chcú riešiť radikálne, ak sa do júna nepodniknú kroky proti rozpadu zdravotníctva. Avizovali, že ak sa nič nezmení, zvažujú vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach či podanie hromadných výpovedí. „Dospeli sme teda do štádia, keď časový limit vláde ubehol. Neurčujeme ho však my, ale paralyzovaný systém, katastrofálny stav nemocníc a preťažení lekári, sestry a zdravotníci,“ uvádzajú zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ).

„Podmienky v našom zdravotníctve nám lekárom neumožňujú sa dobre starať o pacientov. A toto nechceme mlčky tolerovať,“ odôvodnil predseda LOZ Peter Visolajský. Dodal, že o pacientov sa chcú starať a preto museli pristúpiť k takejto nátlakovej akcii.

Lekárski odborári poukazujú na to, že napriek dlhodobým upozorneniam a viacerým rokovaniam vláda nerieši situáciu v zdravotníctve. Vo svojom programovom vyhlásení síce sľubovala navýšenie ohodnotenia sestier, avšak dodnes je to podľa odborárov len prázdnym sľubom a čoraz viac nemocničných oddelení sa neustále zatvára pre nedostatok sestier.

„Boli by sme radi, keby sme tieto problémy a odsúvanie operácií nemuseli pacientom vysvetľovať my, ale tí, čo sú za to zodpovední a nespravili nám podmienky. Ak je to teda tak, že nemáme peniaze na zdravotníctvo, potom by to vláda mala ľuďom povedať,“ povedal Visolajský.

Takmer 3 000 lekárov už podpísalo deklaráciu a je pripravených vypovedať nadlimitné nadčasy v nemocniciach. Bez týchto nadčasov však nie je chod nemocníc možný. O otázke prípadných hromadných výpovedí zo služieb majú lekári diskutovať v najbližšom čase. „Cestu zvolíme podľa celoslovenskej ankety, ktorú spúšťame medzi lekármi v nemocniciach,“ doplnili.

Už teraz na zlú situáciu v zdravotníctve doplácajú pacienti. Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) počet operácií vlani klesol oproti rokom pred pandémiou o viac ako tretinu. „Operatíva na Slovensku poklesla v priebehu dvoch rokov o viac ako 34 %. Každý tretí pacient tak stále čaká na svoj zákrok. Je dôležité hľadať spôsob, ako zrealizovať odloženú zdravotnú starostlivosť a umožniť pacientom, ktorí čakajú dlhé mesiace na operáciu, vrátiť sa do bežného života,“ upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Pokles operatívy sa za dva roky dotkol v najväčšej miere gynekológie (44,4 %), ORL (43,3 %), chorôb svalovej a kostrovej sústavy (41,9 %) a neurochirurgie (39 %).

