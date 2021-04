AstraZeneca môže spôsobiť krvné zrazeniny, potvrdila Európska lieková agentúra. Šanca, že sa vám to stane, je síce extrémne nízka, ale existuje. Lekár Tomáš Szalay podal AstraZenecu v bratislavskom veľkokapacitnom očkovacom centre už viac ako 23—tisíc Slovákom. V rozhovore otvorene hovorí, čo si myslí o nových zisteniach európskych liekových kontrolórov, ale aj o tom, ako predísť zdravotným problémom po očkovaní AstraZenecou.

Čo hovoríte na najnovšie zistenia Európskej liekovej agentúry (EMA), že existuje súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín a vakcínou od AstraZeneca?

- Počet komplikácií v prepočte na množstvo zaočkovaných celosvetovo, najmä vo Veľkej Británii, kde AstraZenecu dostali desiatky miliónov ľudí, mladí, starí, rad radom, tak tie počty komplikácií sú také raritné a také nízke, že za mňa, jednoznačne, benefity prevyšujú riziká. Ľudia zomierajú aj keď nie sú zaočkovaní. Každý deň niekto zomrie aj na zrazeniny a to nesúvisí s očkovaním. Keď si prepočítate, aká je pravdepodobnosť, že človek dostane covid, skončí v špitáli a tam umrie, tak tá pravdepodobnosť je 100 až 200-krát vyššia, ako že dostanete komplikáciu po očkovaní AstraZenecou. Nič nie je v živote stopercentne bezpečné, ani to, že vyjdete na ulicu alebo na balkón, ale benefit v tomto prípade rádovo prevyšuje riziko.

Čo by ste poradili tomu, kto sa môže ísť dať zaočkovať AstraZenecou, ale povie si, že radšej počká na inú vakcínu?

- To je naozaj dobrá otázka a rád by som ju využil na posolstvo. Ak človek pod tlakom takýchto rôznych hysterických správ a spochybňovaní sa rozhodne, že odmietne AstraZenecu a bude čakať na niečo iné, tak sa môže stať, že toho iného sa nedožije. Jednoducho, medzitým dostane covid a zomrie. Aj keď máme dostať do konca júna ďalšie dávky od Pfizeru a ďalších, môže sa stať, že sa človek nedostane na rad. V tejto chvíli si myslím, že ľudia sa majú dať zaočkovať tým, čo je k dispozícii.

EMA dala registráciu AstraZenece, preverila ju. Stále počúvame, aký je to dlhý a dôsledný proces a potom tá istá inštitúcia pripustí, že vakcína môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Ako sa to mohlo stať?

- Pretože v registračnom procese sa robia štúdie rádovo s desiatkami tisíc ľudí a v praxi sa vakcína podáva desiatkam miliónov. Pri skupine napríklad 50-tisíc testovaných subjektov sa takáto príhoda nemusí vyskytnúť ani raz. Nemusíte natrafiť na takú kombináciu, že pacient užíva nejaký liek a zároveň má určitú vrodenú poruchu. To by ste museli urobiť aspoň milión experimentov. Mnoho vecí sa vo farmácii zistí až pri plošnom použití. Zdá sa, že tie zrazeniny, úmrtia po AstraZenece sú asi v kombinácii s nejakou predispozíciou, či už genetickou, enzymatickou atď. Niečo bolo v pozadí a na to potrebujete strašne veľa subjektov, aby ste našli takú raritnú kombináciu. Toto sa ale deje pri mnohých liekoch či vakcínach.

Krvné zrazeniny sú nebezpečné, spôsobujú upchatie ciev, mŕtvicu, infarkt atď. Dá sa nejak znížiť alebo úplne predísť tomuto riziku po očkovaní AstraZenecou?

- V našom vakcinačnom centre odporúčame a je to aj v tej správe, ktorú ľuďom dávame, že by si mali kúpiť acylpyrín a užívať ho prvé dva týždne po zaočkovaní. Nielenže znižuje teplotu a znižuje bolesť, čo sú časté príznaky po očkovaní na druhý deň, ale slúži aj na riedenie krvi, čiže má preventívne aj protektívne účinky.

Napriek tomu niektoré štáty pozastavili očkovanie AstraZenecou. Nemali by sme to zvážiť aj my na Slovensku?

- Z pohľadu očkovacieho centra si neviem predstaviť, že by sme prestali očkovať AstraZenecou.

Čo zistila EMA? Európska lieková agentúra potvrdila, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín avakcínou od AstraZenecy. Zrazeniny boli pozorované v mozgu, brušnej dutine a tepnách. Väčšina prípadov sa vyskytla u žien do 60 rokov do 2 týždňov po očkovaní, no v súčasnosti nie je možné určiť rizikové faktory pre tieto zriedkavé nežiaduce účinky.

