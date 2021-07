V Čakárni máme čoraz menej ľudí. Narazili sme na hranicu tých, čo sa chcú takto očkovať?

- Dni otvorených dverí, teda očkovanie bez registrácie, ukazujú, že pre niektorých je aj Čakáreň bariérou. Môžu to byť rôzne dôvody, či už prístup na internet, alebo registrácia niekde zlyhá, prípadne Čakáreň vygeneruje termín, nad ktorým nemám reálnu kontrolu. Zatiaľ čo keď vchádzam bez registrácie, ja si určujem termín, kedy mám čas a nie keď Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rozhodne, kedy mám prísť. Úplne by som to ešte s hranicou ochotných sa očkovať nezatracoval, plus je tu očkovanie, ktoré sa priblíži k ľuďom. To môžu byť mobilné výjazdové jednotky, ale aj ambulancie praktických lekárov a to ešte nenabralo plné kapacity, tam ešte je potenciál aj v Bratislavskom kraji.

Ako prví ste začali očkovať bez prihlásenia. Odkiaľ prišiel tento nápad?

- Ako prví sme to povedali verejne a nahlas, že môžete všetci prísť. Samozrejme, že takýmto spôsobom už očkovali aj iné centrá. V Košiciach už o dva mesiace skôr brali v zásade kohokoľvek z ulice. Aj my sme začínali brať ľudí, keď išli okolo. Mali sme kapacitu a videli sme, že to zvládneme, takže sme zobrali aj tých, čo sa opýtali. Keď sme verejne povedali, aby prišiel ktokoľvek, riskovali sme, že prídu všetci a bola obava, či to zvládneme. Ukázalo sa, že áno.

Prekvapil vás záujem ľudí?

- Bolo to veľmi príjemné prekvapenie, že záujem ľudí je a ukázalo sa, že Čakáreň naozaj bola pre časť ľudí bariérou v dostupnosti na očkovanie.

Prečo sú podľa Vás ľudia ochotní radšej čakať aj hodinu v rade, ako prísť na presný termín?

- Lebo to majú pod kontrolou, oni sa rozhodnú, kedy chcú čakať v rade. Inak im NCZI určí, kedy majú prísť. Niekomu to môže rozhodiť celý víkend, keď dostane pozvánku napríklad na sobotu poobede.

Pomohlo by, keby sa zaviedlo objednávanie na očkovanie na konkrétny termín?

- Jasné. Určite by to pomohlo. Aj my sme zvažovali takú možnosť. Momentálne dokážeme manažment ľudí zvládať priebežne. U nás sa najdlhšie čakalo pol hodiny v tých najviac vyťažených dňoch a to zase nie je také strašné. Posledné týždne to však ide priebežne a plynule.

