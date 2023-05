Hovädzí kolagén ľudia v lekárňach nakupujú dvaapolnásobne viac ako ten morský. Často si myslia, že je výživný najmä pre kĺby a kosti. Nie je to tak. Odborníčka a lekárnička online poradne Mojalekáreň.sk, Kamila Horníčková, vysvetľuje mýty a fakty o populárnej a jednej z najkupovanejších komodít dnešnych čias.

Morský je na krásu, hovädzí či bravčový na kĺby

V porovnaní s minulým rokom záujem o doplnky stravy s hovädzím kolagénom narástol na stránkach lekárne o 43 %. Explicitné delenie na ten pre pleť a ten na kĺby však úplne neplatí. “Kolagén hrá rolu v každej bunke nášho tela, no výživnejší je pre nás určite hovädzí či bravčový, pretože má väčšie zloženie aminokyselín ako morský. Zjednodušene to znamená, že telo si samo vyberie, čo potrebuje. U každého je to individuálne a neznamená to, že by sme morský mali začať ignorovať. Aj ten prináša pre náš organizmus benefity,” vysvetľuje Kamila Horníčková.

