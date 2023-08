Kukurica patrí medzi obilniny a dorastá do výšky 1 až 3 metrov a do sýtosti sa jej môžeme najesť práve v tomto období.



Už od nepamäti je nazývaná kráľovnou našich polí. Má viacero odrôd, u nás sú najrozšírenejšie lahôdková, kŕmna a pukancová.



Je bohatá na mnohé zdraviu prospešné živiny. Má vysoký obsah bielkovín a vitamínov rozpustných v tukoch (ako napríklad vitamín E) i vitamíny rozpustné vo vode (ako vitamín C a vitamíny skupiny B). Pre vysoký obsah najmä vitamínu B1 (v 100 gramoch kukurice až 150 miligramov), vplýva obzvlášť priaznivo na mozog a nervy.

Z minerálov obsahuje napríklad draslík, horčík či fosfor. Približne 100 gramov kukurice pokryje takmer polovicu dennej potreby železa. "Za svoju žltú farbu vďačí kukurica farbivám - karotenoidom, a to najmä luteínu a zeaxantínu, ktoré majú antioxidačné účinky a prospešne pôsobia na zdravie očí," hovorí MUDr. Natália Šranková z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

Je taktiež bohatá na vlákninu, ktorá podporuje zdravú funkciu tráviaceho traktu. A má aj močopudné účinky, odporúčaná je aj pri chorobách obličiek a močových ciest.



A možno ste nevedeli, že kukurica je vhodná pre celiatikov, keďže neobsahuje lepok.



Pri jej kúpe si treba vyberať klasy pevne zabalené do sýto zelených šupiek. Čerstvé kukuričné klasy je najlepšie skladovať neolúpané v chladničke a spotrebovať ich v priebehu niekoľkých dní.

