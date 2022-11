Chcete sa dať vyšetriť u špecialistu? Ak budete mať šťastie, stihnete to ešte tento rok. V opačnom prípade si budete musieť počkať niekoľko mesiacov alebo, ak sa vám pošťastí, môžete si nájsť nového lekára.

Rovnako je na tom aj Monika z Banskej Bystrice. Má dve autistické deti, ktoré navštevujú detského psychiatra. „Našej pani doktorke som sa už nevedela ani dovolať. Nakoniec sa jej dovolala naša pediatrička a vypýtala od nej recept. Keď mojim chlapcom chýbajú lieky čo i len deň, dva, aj učiteľky v škole vidia rozdiel,“ priznáva. Monika tvrdí, že nájsť detského psychiatra je v Banskej Bystrici veľký problém. „V meste chýbajú detskí psychiatri dlhodobo. Posledná išla do dôchodku a vo Zvolene sú iba dve, ale tie mi povedali, že majú plno,“ hovorí smutne. Detského psychiatra nakoniec našla, avšak až v Rimavskej Sobote, ktorá je od Banskej Bystrice vzdialená 107 kilometrov. „Mali sme šťastie, že nás zobrali aspoň tam a konečne sme sa dostali k liekom,“ hovorí.

Do Rimavskej Soboty cestuje každé tri mesiace, a keďže jej synovia trpia autizmom, cestu autobusom alebo vlakom by nezvládli. „Vozí nás kamarátka, takže jej preplácam benzín. Nebyť jej, neviem, čo by sme robili,“ dodala.

Problémy s lekármi a detskými psychiatrami si uvedomuje aj rezort zdravotníctva. Situáciu vraj riešia. „Ministerstvo sa intenzívne zaoberá situáciou týkajúcou sa počtu lekárov tak všeobecných, ako aj špecialistov. Napríklad nedostatok detských psychiatrov rieši podporou vzdelávania prostredníctvom rezidentského štúdia, ktoré reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov do všeobecných ambulancií pre dospelých a všeobecných ambulancií pre deti a dorast, ako aj iných nedostatkových špecializačných odborov,“ vysvetlili.

Kto nám predpíše lieky?

Problémom však nie sú lekári, ale aj lieky. Tie totiž nemá kto predpisovať. Situácia sa zmenila začiatkom roka, keď do platnosti vstúpila novela, ktorá všeobecným lekárom vzala kompetenciu predpisovať lieky od špecialistov. Všeobecní lekári pritom vlani vystavili takmer milión receptov, špecialisti takmer milión a pol a zvyšných milión delegovali na všeobecných lekárov. Podľa prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Moniky Pluškovej však ide iba o údaje z jednej zdravotnej poisťovne. Ešte vo februári pritom podotkla, že k liekom sa dostanú všetci pacienti. To sa, žiaľ, nestalo.

„Keď moje deti odstrihnú od liekov, majú väčšie záchvaty. Tiež je veľa liekov, ktoré boli dobré, deti ich znášali oveľa lepšie, ako tie, ktoré majú teraz. Zdravotníctvo však zrušilo ich registráciu. Napríklad sirup Promethazin. Teraz nám lekárka predpísala Rispediron orion, no ten sa už tiež nedá zohnať,“ vysvetlila mamička troch detí.

Článok pokračuje na druhej strane >>>