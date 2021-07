Tretia vlna pandémie je na spadnutie a štát verí, že aj vďaka lotérii sa mu podarí zvýšiť počet očkovaných. „Desiatky, možno stovky miliónov eur investujme radšej do takej motivácie teraz, aby sme nápor delta variantu zvládli s čo najmenšími ekonomickými stratami,“ vysvetľoval začiatkom júla minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý lotériu navrhol.

Očkovacia lotéria sa začne 1. augusta a prihlásiť sa bude možné do 15. októbra. Sprostredkovateľský bonus môžete získať za osoby, ktoré sa už dali zaočkovať po 1. 7. 2021 a druhú dávku absolvujú do 31. 10. 2021.

Prihlasovať sa bude cez registráciu na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, ktorú však ešte len spustia. „Dôležité je, že do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy, kde a aká vakcína im bola podaná,“ zdôrazňuje ministerstvo financií. Do lotérie sa teda budú môcť zapojiť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými.

Kto sa raz prihlási do lotérie, automaticky v nej ostáva počas všetkých kôl žrebovania. „Čím skôr sa teda zaočkujete, tým budete mať väčšiu šancu na výhru,“ upozorňuje rezort.

Registrovať sa môžu ľudia nad 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska. Dokonca aj tí, čo dostali Sputnik alebo ich očkovali v zahraničí – ak sú v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie. Do žrebovania vás zaradia už po prvej dávke. Pri druhej dávke sa zdvojnásobuje šanca na výhru a dvakrát vyššia je aj v prípade, že vám pichli jednodávkovú vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson.

Zatiaľ však stále nie je jasné, koľko sa bude dať vyhrať. „Ceny budú zaujímavé, ale zverejníme ich tesne predtým, ako to spustíme,“ povedal financmajster Matovič.

Žrebovať sa bude každý podvečer počas pracovných dní na RTVS. Cez týždeň sa rozdelia základné výhry. V nedeľu bude veľké žrebovanie o prémie a superprémie. Výsledky zverejnia aj na internete. Peniaze vám vyplatia do 30 dní prevodom na bankový účet. Očkovacia prémia sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Očkovanému teda vyplatia peniaze už po zdanení 19-percentnou sadzbou.

