Nové lieky, ktoré pomôžu v boji proti koronavírusu, sú už na ceste, no hlavnou prevenciou proti pandémii musí byť naďalej očkovanie. Tvrdí to uznávaný profesor a odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry.

Krčméry: Do Vianoc dostaneme nové lieky proti covidu, TÍTO ľudia však na ne môžu zabudnúť!

Krčméry informoval, že nové lieky určené na boj s koronavírusom by sme mali dostať doslova ako darček pod vianočný stromček. „Sú to dva lieky perorálne a jedna zmes protilátok," povedal Krčméry v rozhovore pre televíziu TA3.

Jeden z liekov má pôsobiť preventívne proti covidu a lekár ho bude môcť podať pacientovi v ambulancii. Ďalšie dva lieky podľa Krčméryho už prehodnocuje Európska lieková agentúra, ktorá by ich mohla schváliť v týchto dňoch. Podľa Krčméryho by mohli zohrať významnú rolu pri potlačení pandémie. „Keď sa dožijeme Vianoc, a prídu tieto lieky, máme šancu, že táto vlna do Veľkej noci zíde na akceptovateľnú úroveň,“ vyhlásil profesor.

Hlavnou prevenciou pred tvrdými dopadmi pandémie však podľa neho má byť naďalej očkovanie. Lieky budú určené predovšetkým pre tých, ktorí skončia s ťažkým priebehom covidu. „Chcem poprosiť, aby tí, ktorí sa môžu zaočkovať, zabudli na tieto lieky. Akonáhle ich pustíme do preventívneho podávania, tak brutálne narastie rezistencia,“ varoval Krčméry. Podobná situácia sa podľa neho stala aj s preventívnym liekom proti chrípke, ktorý ľudia „hltali cez chrípkovú sezónu“ a následne im odišla pečeň a obličky.

Tieto lieky majú byť podľa Krčméryho na predpis. Zdôraznil, že nesmú byť náhradou očkovania. Ivermektín a podobné liečivá označil Krčméry za „veľmi dobré imunostimulátory, ale nie proticovidové lieky“.

Profesor upozornil, že dnes už musíme počítať aj s obeťami, ktoré podľahnú iným chorobám kvôli tomu, že nemocnice zablokovali covidoví pacienti. Toto sú nepriame obete. „My odhadujeme, že počty mŕtvych budú rásť z hľadiska nepriamej mortality,“ povedal s tým, že tieto čísla sa v štatistikách Národného centra zdravotníckych informácií neobjavia.

