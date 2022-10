Aj tieto zmeny nastanú v dôchodkoch už od 1. januára 2023. Prináša ich novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce.

Jej obsah si podrobne preštudovali odborníci na peniaze a z mnohých zmien zostali zhrození. „Zhrňujúco sa dá povedať, že okrem dôchodkového automatu a spomalenia rastu budúcich dôchodkov sú prijaté zmeny kombináciou viac alebo menej populistických krokov, ktoré nielenže nezlepšujú dôchodkový systém, ale ho sčasti zhoršujú a zbytočne zaťažujú. Rodičovský bonus je príkladom nesystémovej zmeny, ale podobne nezmyselné je aj zvýhodnenie jednej časti dôchodcov oproti inej či zmrazenie výšky príspevkov do 2. piliera,“ zhodnotil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Jeho názor zdieľajú aj ďalší odborníci. „Novela, bohužiaľ, ešte viac roztvorí nožnice medzi nízkopríjmovými a vysokopríjmovými seniormi a zavádza diskriminačné postupy. Pomer penzie k priemernému príjmu predstavuje 41,7 percenta, čo je oveľa menej, ako je priemer v Európskej únii,“ tvrdí Mária Beladičová, členka predsedníctva Občianskeho združenia Diera v systéme.

Za najkontroverznejší považujú experti rodičovský bonus. Deti, ktoré pracujú na Slovensku, budú môcť odviesť každému rodičovi 1,5 percenta zo svojej hrubej mzdy. Vychádzať sa má pri tom z príjmov spred dvoch rokov. Napríklad z minuloročnej priemernej hrubej mzdy 1 211 eur by maximálna suma rodičovského dôchodku v budúcom roku dosiahla 21,80 eura pre každého rodiča. Opatrenie má budúci rok stáť rozpočet približne 250 miliónov eur. „Osobne považujem rodičovské dôchodky, spôsob ich priznania a výpočtu, za nespravodlivé. Nie som odborník na ústavné právo, ale mám za to, že je to protiústavné,“ vyhlásil na sociálnej sieti bývalý minister práce Jozef Mihál.

„Ako môže mať dôchodca určené nejaké nároky na základe toho, kde pracuje a koľko zarába jeho dieťa? Jeho dieťa má svoj život, slobodne sa o sebe rozhoduje, jeho rodič za neho mal zodpovednosť, kým bol nezaopatrené dieťa – ale každý dospelý človek je už zodpovedný sám za svoje činy,“ pokračoval v príspevku Jozef Mihál. Je pravdepodobné, že systém bude diskriminovať ľudí bez detí, resp. s deťmi pracujúcimi v zahraničí alebo s invalidnými deťmi. „Rodič nemôže za to, že jeho dieťa pracuje v zahraničí alebo je záchranárom či vojakom, a nemôže ani za to, že v 25 rokoch sa stal jeho dieťaťu vážny úraz a odvtedy nepracuje. Nehnevajte sa, ale to je tak, akoby za zločiny svojho dospelého a svojprávneho dieťaťa šli sedieť do basy jeho rodičia,“ doplnil.

Anketa Podporujete financovanie rodičovského bonusu prostredníctvom nižších odvodov do II. piliera? Určite áno, ľudia si zaslúžia viac peňazí za výchovu detí 9% Bonus schvaľujem, no len v prípade nulového vplyvu na II. pilier 21% Som proti minutiu stoviek miliónov eur na rodičovský bonus 16% Rozhodne nie, štát nemá právo obmedziť ľudí sporiacich si v II. pilieri 43% Neviem/nevyjadrujem sa/iné 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Riešenie nízkych dôchodkov žien, ktoré vychovali deti, podľa neho existuje. „Riešenie nízkych dôchodkov matiek je jednoduché. Priznať im za obdobie výchovy dieťaťa nie osobný mzdový bod 0,6 (?!), ale taký, aký im vychádza z ich reálnych celoživotných odvodov a zárobkov, prípadne ešte navýšený o 20 – 30 percent. A to aj spätne, dá sa to jednoducho prepočítať. Matky na dôchodku by tak mohli mať spravodlivo zvýšené starobné, ale i predčasné starobné a invalidné dôchodky. Aj keď vychovali policajtov a vojakov, aj keď ich dieťa v 25 rokoch malo vážny úraz a nepracuje, aj keď ich dieťa samo je už na dôchodku, aj keď ich dieťa pracuje v Česku,“ podotkol exminister.

Článok pokračuje na ďalšej strane: ĎALŠIE 4 dôležité ZMENY v dôchodkoch »»»