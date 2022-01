Dôchodky penzistov, ktorých deti pracujú na Slovensku, by po zavedení rodičovského bonusu mohli stúpnuť o 20 eur až 60 eur mesačne. Presná suma bude závisieť od výšky zárobku detí.

Fungovať to má tak, že pracujúce dieťa by mohlo odviesť každému rodičovi na dôchodku 2,5 percenta zo svojej hrubej mzdy. Výška odvodov by sa mu pritom nenavyšovala, peniaze by odchádzali už z existujúcich odvodov. To, či chce dieťa prispieť rodičom na dôchodok, bude dobrovoľné. „Rátame s tým, že 90 percent ľudí to využije,“ povedal Krajniak s tým, že bonus by mohol zvýšiť penzie 816-tisíc dôchodcom, ktorí vychovali 2,3 milióna pracujúcich detí.

Novinka má fungovať od roku 2023. Minister informoval, že na budúci rok 2023 má rezort práce a sociálnych vecí na rodičovský bonus pripravených 758 miliónov eur.