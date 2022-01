Ako to teda bude s predpisovaním liekov? Hovoríte, že sa nič nemení, dokonca, že pacientovi ušetríte návštevu lekára. Špecialisti sa však sťažujú a pacienti sa boja, že budú musieť chodiť po lekároch.

– Pacienta nemajú lekári posielať na predpis receptu k inému lekárovi. Všeobecný lekár naďalej predpisuje lieky na odporučenie kolegu špecialistu z minulého roka. Keď bude pacient tento rok vyšetrený u špecialistu, z vyšetrenia už odíde s receptom priamo do lekárne po svoje lieky. To isté platí aj po hospitalizácii v nemocnici. Pacient si priamo v nemocničnej lekárni vyzdvihne lieky, ktoré mu odporučili užívať pri prepustení z nemocnice. Okolo týchto zmien sa v médiách šíria polopravdy spôsobujúce u pacientov, ale aj u lekárov chaos, ktoré pramenia z nedostatočnej znalosti danej problematiky.

Čo je teda pointou?

– Aktuálny zákon nezakazuje predpisovať všeobecnému lekárovi lieky, ktoré odporučil špecialista, keď sa stotožní s jeho indikáciou a preberie za liečbu aj zodpovednosť. Zákon ani nezakazuje, aby sa špecialista dohodol so všeobecným lekárom na manažovaní liečby pacienta, neumožňuje však už špecialistovi prikázať všeobecnému lekárovi, aby predpísal jeho lieky, a akémukoľvek indikujúcemu lekárovi prikazuje, aby vystavil pacientovi aj recept. To je v skratke podstata zmeny, ktorú sme priniesli.

Nezvýši to čakacie lehoty u špecialistov, ktoré sú už teraz dlhé?

– Súčasť vyšetrenia pacienta má byť aj predpis odporučených liekov až do jeho ďalšej kontroly. Nerozumiem, prečo by to malo zvýšiť čakacie lehoty u lekárov. Skôr to zníži čakanie pacientov v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorí už nebudú musieť niekedy aj dve hodiny svojho pracovného času venovať predpisovaniu liekov, ktoré odporučil špecialista. Zostane im tak viac času na riešenie zdravotných ťažkostí pacientov. Na Slovensku pacient navštívi ambulanciu lekára priemerne 12-krát ročne. Je to najviac zo všetkých krajín EÚ. Po tejto zmene by sa toto číslo malo znížiť. Pacient teda nebude musieť tak často chodiť k lekárovi.

Čo má robiť pacient, ak mu lekár – či už všeobecný, alebo špecialista – odmietne predpísať liek?

– Lekár to nesmie urobiť. Je to akoby nedal pacientovi liečbu, ktorú pacient potrebuje. Ak by na to pacient doplatil zhoršením zdravotného stavu, lekárovi hrozia až trestno-právne postihy. Pacient by sa mal v takom prípade obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Môže sa sťažovať aj svojej poisťovni, ktorá môže dohovoriť svojmu zmluvnému lekárovi. Verím však, že to nebude musieť urobiť. Zmena ako každá iná musí sadnúť v praxi. Každý lekár je v prvom rade odborník, ktorý chce to najlepšie pre svojho pacienta a verím, že predpis lieku je samozrejmosť, ktorú rád pre neho urobí.

