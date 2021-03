V nemocniciach padol nový rekord hospitalizovaných a takmer 700 ľudí s covidom intenzívne bojuje o život. Doterajší lockdown nezabral a čoraz viac Slovákov je unavených z opatrení. Očkovanie je jedinou cestou von z pandémie. Keďže registrované vakcíny chodia pomaly, premiér zobral situáciu do vlastných rúk.

„Myslíme si, že je mimoriadne správne nakúpiť aj ruskú vakcínu – spoľahlivú vakcínu – a umožniť ľuďom, ktorí sa ňou na Slovensku očkovať chcú, aby sa ňou očkovali,“ povedal Matovič, ktorý s veľkou pompou prišiel privítať vládne lietadlo s nákladom prvých 200-tisíc dávok Sputnika V na letisko v Košiciach. Podľa premiéra je ruská vakcína doslova spasenie.

Celkovo by do konca júna mali prísť na Slovensko až dva milióny kusov Sputnika V. Keďže sa pichá v dvoch dávkach, zaočkovať by sa ňou u nás mohlo milión ľudí. „Práve vďaka vakcíne Sputnik V a dodávkam bude možné zrýchliť tempo očkovania o 40 percent. Očkovanie bude dobrovoľné,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Doplnil, že vakcína je podľa klinických skúšok vhodná aj pre seniorov. Sám musel vakcíne udeliť výnimku, keďže Sputnik V nie je schválený a výrobca stále nepožiadal o registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA).

Záujemcovia o očkovanie Sputnikom V budú potvrdzovať, že vedia, že ide o vakcínu bez schválenia EMA. Ako podotkol minister, Sputnikom V očkujú v 38 krajinách sveta vrátane Maďarska či Srbska. V povolení, ktoré včera podpísal minister Krajčí, sa však hovorí jasne. „Za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár."

Momentálne vakcínu skladujú v závode Imuna pharma v Šarišských Michaľanoch, odkiaľ by ju mali posielať ďalej do nemocníc. Tie zatiaľ čakajú na pokyny. „Samozrejme, plánujeme očkovať vakcínou Sputnik V. Všetky podrobnosti zverejníme, hneď ako budeme mať presné inštrukcie ministerstva zdravotníctva,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Monika Krišková.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) má teraz preveriť šaržu a následne oznámiť, kedy sa začne oficiálne očkovanie. Očkovať by sa mohlo začať o dva týždne, registrovať sa bude možné skôr. Ústav však vopred hovorí, že určite je bezpečnejšie spoliehať sa na posúdenie vakcíny Európskou liekovou agentúrou. Sám ju nevie tak dobre posúdiť. „Keďže ide o výrobcu z krajiny mimo EÚ, je potrebné vykonať aj inšpekciu správnej výrobnej praxe,“ informovala hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

„Absolútne nič nevieme o výrobe. Na základe výroby posudzujeme nielen farmaceutickú kvalitu, ale aj bezpečnosť lieku. Pri nových liekoch nás primárne nezaujíma účinnosť, to až v druhom momente. Vždy nás zaujíma bezpečnosť. Ak by zlyhala účinnosť vakcíny, je to nepríjemné, pretože neochráni pacienta. Ale ak vakcína nie je bezpečná, tak mu môže ublížiť," uviedla pre Denník N šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová.

