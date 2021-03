Mohli sme mať až 3 milióny dávok americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, no nepožiadali sme o ne. Nároku na 1,8 milióna dávok sme sa vzdali tým, keď sme požiadali len o 600-tisíc kusov z možných 2,4 milióna. O ďalších 1,2 milióna dávok sme prišli po tom, čo sme si neuplatnili žiadny podiel z opcie.

Rozhodnutie je o to nepochopiteľnejšie, že k nemu prišlo v čase, keď sme nakupovali nepreverenú ruskú vakcínu Sputnik V. Tej by nám malo prísť 2 milióny do konca júna, no zatiaľ sa ňou u nás neočkuje. Ruská vakcína stále nie je preverená Európskou liekovou agentúrou. Na Slovensku ju v laboratóriách testujú na myšiach a morčatách.

Rezort zdravotníctva reagoval, že v tom čase nešlo o jediný nákup vakcín Pfizer a týchto dávok zamluvnili oveľa viac. V súčasnosti máme vraj sľúbených minimálne milión dávok od Pfizeru navyše. „Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že v rámci druhého kontraktu má Slovensko potvrdených dodatočných 3,4 milióna vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech, ktoré majú prísť od apríla do decembra tohto roka. Tieto vakcíny sú nad rámec pôvodného kontraktu 2,4 milióna očkovacích dávok,“ vyjadrila sa hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Prečo ale Slovensko odmietlo to, na čo sme mali nárok? Exminister zdravotníctva Marek Krajčí k objednávke 600-tisíc vakcín z 2,4 milióna možných pre HN povedal, že „toto množstvo odporučilo Konzílium odborníkov."

Experti na jeho slová reagovali vyhlásením, v ktorom sa nevyjadrili k tomu, že by odporúčali pýtať si menej dávok. Tvrdia, že nevedeli o možnosti opcie, z ktorej sme si neuplatnili 1,2 milióna dávok. „Ako členovia Konzília odborníkov sme o možnosti uplatnenia opcie na ďalšie dávky očkovacej látky od firmy Pfizer BionTech v marci 2021 nevedeli. Z tohto dôvodu sme sa nemohli k predmetnému množstvu vakcín vyjadriť," uviedlo Konzílium odborníkov.

