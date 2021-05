Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Chemik Pavol Jakubec študoval a pôsobil na Oxforde aj Harvarde a predsa sa rozhodol vrátiť na Slovensko. So svojim tímom pracuje na vývoji nových antibiotík. Odolnosť voči týmto liekom bude v budúcnosti predstavovať obrovský problém.

Na čom pracujete teraz?

- Sú to dve veci - robíme fotochémiu a vyvíjame antibiotiká. Čo sa týka fotochémie, tak v chemických výrobách sa produkuje veľké množstvo toxického odpadu, s ktorým sú potom problémy. Snažíme sa vymyslieť postupy, ako odpady minimalizovať. Využívame denné svetlo na to, aby chemické výroby prebiehali s čo najmenším množstvom odpadu, aby to bolo čo najvýhodnejšie ekologicky aj ekonomicky.

Čo vás viedlo k výskumu antibiotík?

- Dobre si uvedomujeme, že antibiotiká sú potrebné. Ročne umiera na bakteriálne infekcie alebo problémy spojené s rezistenciou na antibiotiká okolo 1,5 milióna ľudí na svete. Momentálne je známe, že antibiotiká strácajú účinnosť a nové sa užvyrábajú pomaly. Veľké farmafirmy prestali investovať do výroby nových antibiotík. My to vidíme ako príležitosť pomôcť trochu a snažíme sa vyrábať úplne novú látku, ktorá je účinná voči zlatému stafylokokovi. Je to nebezpečná baktéria, ktorá reálne zabíja v nemocniciach. Lekári nemajú podať aký liek, aké antibiotikum, ak baktéria začne poškodzovať organizmus. Snažíme sa preto nájsť nový účinný liek proti zlatému stafylokokovi.

Ako vyzerá váš výskum?

- Vždy je nejaký vzor, ktorý nám poskytne príroda. Izoluje sa prírodná látka, dobrým príkladom je napríklad morfín - veľmi silné liečivo na tíšenie bolestí. Chemici vedeli modifikovať prírodnú zlúčeninu tak, že získali ešte silnejšie lieky na tlmenie bolesti. O to isté sa snažíme aj my. Izolovalo sa antibiotikum, ktoré sa volá Berkeleylaktón A. Snažíme sa zmeniť štruktúru tohto makrolidu, teda zmeniť počet atómov uhlíka, vodíka, dusíka a urobiť jemné modifikácie štruktúry a veríme, že to vylepší to pôvodné antibiotikum. Vyrobili sme niekoľko štruktúrne podobných látok a už niektoré z nich vykazujú lepšie antimikrobiálne aktivity ako malo pôvodné antibiotikum. Čiže celkom sa nám darí.

Kedy by sa takéto nové liečivo mohlo dostať k pacientovi?

- Všetko robíme zatiaľ len v Petriho miske. Keď eventuálne chceme, aby to bolo liečivo pre pacientov, ktoré by sme si mohli kúpiť v lekárni, tak sme len na začiatku v laboratóriu. A to sa nám zatiaľ darí.

Vývoj lieku po jeho schválenie trvá aj desať rokov. Od Petriho misky cez pokusy na myšiach, neskôr klinické štúdie na ľuďoch. Toto by ste chceli dosiahnuť?

- Presne tak. Celkom triezvo si myslím, že to nebudeme schopní urobiť v dohľadnej dobe. Ale určite sa budeme snažiť naše nadobudnuté vedomosti publikovať, zdieľať s celým svetom. A budeme dúfať, že sa nájde, prípadne budeme aktívne vyhľadávať nejakého investora, ktorý by nám pomohol s ďalšími štádiami vývoja liečiva. Je to ohromne zložitý ekonomický aj legislatívny proces.

Koľko ľudí na tomto projekte pracuje?

- Teraz je nás tu okolo 10 až 15, nie všetci ale vždy robia na antibiotikách. Je tu aj ďalší tím na mikrobiológii, kde naše látky testujú. Zistia, či je to antibiotikum alebo nie. Začali sme aj spoluprácu s kolegami z Oxfordu, ktorí nám pomáhajú navrhnúť, ako by to liečivo malo vyzerať. Napríklad kde ubrať uhlík a kde pridať dusík, aby to malo šancu na vyšší účinok.

A ako potom beriete, keď vám nejaký pokus nevyjde? Stáva sa to často?

- V organike je to problém, nám sa to stáva veľmi často. Dá sa povedať, že 90 až 95 % pokusov nevyjde. Aj pri príprave, kúpime si východiskové látky, zmiešame to a veríme, že dostaneme nejakú látku. Ale veľmi často sa stane, že ju nedostaneme. Čiže znova nakúpime látky, znova študujeme, čo kto pred nami urobil a ako hovorím, deväť z desiatich pokusov sa nepodarí. A keď aj vyjde a látku dostaneme, má síce také zloženie, aké sme chceli, ale príde nám informácia z laboratória, že to nie je antibiotikum. Zdá sa, že naša práca vyšla navnivoč. Ale aj pri negatívnych pokusoch vieme, čo sme zmenili a že sme to zmenili zle. Čiže sa vraciame naspäť.

To môže trvať veľmi dlho...

- Je to otázka niekoľkých rokov, aj dekád. Vždy si musíme vedieť povedať, kde chceme skončiť. Chceme skončiť s tým, že budeme musieť užívať 500 mg tabletka alebo si povieme, že chceme ešte účinnejšie antibiotikum a bude nám stačiť napríklad 100 mg čiže podstatne menšia tabletka.

Odolnosť baktérii voči antibiotikám ale začína byť vážny problém. Nedá sa to urýchliť napríklad na 5 rokov?

- Ak sa veľká farmafirma rozhodne, že chce vyvíjať antibiotikum a nájde predlohu, tak 5 rokov by mohlo byť reálne. Niektoré veci sa však nedajú urýchliť. Ak majú klinické testy trvať 5 rokov, tak musia trvať 5 rokov. Pretože ak to urýchlime, dobehne nás to. Odhalí sa po čase nejaký vedľajší účinok a zistíme, že sme to naozaj príliš urýchlili. Čo je v konečnom dôsledku vidieť aj pri vývoji vakcín.

