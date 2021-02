Bez tržieb neprežijú! V slovenských hoteloch sa vlani ubytovalo najmenej ľudí za posledných 20 rokov. Rozsiahle obmedzenia cestovania pre COVID−19 viedli k rekordnému poklesu celoročnej návštevnosti až o 50,1 percenta. Hotelieri pritom čakajú, že v tomto roku to bude ešte horšie. Ak nepríde pomoc od štátu hrozí, že na Slovensku tento segment jednoducho zanikne!

Kým v roku 2019 strávilo v hoteloch či penziónoch noc rekordných 6,4 milióna turistov, minulý rok to bola presná polovica – len 3,2 milióna. Najvýraznejší pokles, takmer o 70 percent, zaznamenal Bratislavský kraj. Tržby hotelierom padli tiež skoro o polovicu, presnejšie o 46,4 percenta. Hlbšiemu prepadu zabránili silné mesiace na začiatku roka a oživenie počas leta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Zlým správam však ešte nie je koniec. Opatrenia prijaté v súvislosti s druhou vlnou pandémie spôsobujú, že situácia v cestovnom ruchu bude podľa odhadov v roku 2021 ešte o niečo horšia, ako tomu bolo v roku 2020.

Letná sezóna bude rozhodujúca

Ubytovacie zariadenia, interiéry a exteriéry reštaurácií, bazény či akvaparky, wellnescentrá či lyžiarske strediská sa pre katastrofálny vývoj pandémie určite tak skoro neotvoria. Pre cestovný ruch bude preto rozhodujúce leto. „Prišli sme už o zimnú sezónu, ak nebude leto silné, tak cestovný ruch na Slovensku už nebude existovať,“ povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.

Podľa prieskumov a prognóz však Slovensko nie je a ani nebude v lete v hľadáčiku turistov. „Pri výbere destinácií bude rozhodujúcim faktorom schopnosť krajiny bojovať s pandémiou a vakcinácia. A Slovensko patrí k najhorším,“ vysvetlil Marek Harbuľák. V porovnaní s rokom 2019 očakávajú pokles zahraničných turistov až o 70 percent, najviac sa spoliehajú na Čechov a Poliakov. Pokles očakávajú aj od domácich turistov. „Počet prenocovaní v roku 2021 klesne viac ako o 8,7 milióna, čo je najhorší výsledok za posledných 23 rokov,“ informoval Harbuľák.

Pandémia už pripravila o prácu približne tretinu zamestnancov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Stále sa zvyšuje aj počet podnikov, ktoré zatvorili a otvoriť už neplánujú. „Zatiaľ ich nie je tak veľa, keďže je to citlivá téma a podniky sa s tým nebudú chváliť. Reálne číslo sa ukáže vtedy, keď už budeme môcť poskytovať služby. Kto neotvorí, to znamená, že to nedokázal prežiť,“ vysvetlil Marek Harbuľák.

