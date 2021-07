Vyhnite sa preplneným miestam a spoznajte neobjavené kúty slovenskej prírody. K tomu vám pomôže nová aplikácia z dielne envirorezortu. „Webová stránka turistickysemfor.sk obsahuje prehľadnú mapu, na ktorej sú vyznačené farebnými figúrkami jednotlivé režimy v našich chránených územiach,“ uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Na mape uvidíte panáčikov v troch farbách. Zelená signalizuje, že na území je minimálny počet návštevníkov. Takáto lokalita je voľná a aj najvhodnejšia na príjemný deň v prírode. Oranžová farba už dvíha varovný prst, že miesto sa začína napĺňať návštevníkmi. „Červená znamená, že je to preťažené a neodporúčame tam ísť, ale, samozrejme, je to slobodnou voľbou každého turistu,“ doplnil Smatana.

Turistický semafor zatiaľ ukazuje návštevnosť v 230 lokalitách. Deväťdesiat pracovníkov a 900 dobrovoľníkov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) každý deň aktualizujú informácie o návštevníkoch. Do turistickej oblasti prídu medzi ôsmou až deviatou hodinou ráno. Do 9.00 odošlú cez mobil dáta o návštevnosti, a tie sú následne spracované a sprístupnené verejnosti.

„Pracovník musí rátať s okolnosťami, že to je aktuálny stav a vtedy len turisti prichádzajú. Na základe doterajších skúseností musí odhadnúť, aký bude stav okolo poludňajších hodín," opísal riaditeľ ŠOP Dušan Karaska. Turisti si nové informácie môžu pozrieť každý deň o 10.00 hodine na internete.

Momentálne medzi najvyťaženejšie miesta patria Malá a Veľká studená dolina vo Vysokých Tatrách, prielom Dunajca v Národnom parku Pieniny, Stužica v Novej Sedlici v Poloninách a Demänovská dolina v Nízkych Tatrách.

Do budúcna by mal byť turistický semafor prepracovanejší. Bude sa dať stiahnuť ako aplikácia do mobilu. V pláne je automatizovaný spôsob, ktorý by dokázal poskytovať údaje o návštevnosti častejšie ako raz denne. Uvažuje sa aj o tom, že ľudia budú môcť do aplikácie sami zdieľať obsadenosť návštevníkmi v jednotlivých turistických oblastiach.