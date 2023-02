O trinásť rokov si už auto na benzín či naftu nekúpite! Europarlament definitívne schválil zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom s úmyslom dostať ich z ciest do polovice storočia. Od roku 2035 budú musieť byť všetky nové vozidlá plne elektrické alebo na vodík (na starých budete môcť jazdiť aj naďalej). Cieľom je zníženie emisií CO₂ a ochrana životného prostredia. Otázkou bude, či Slovensko je pripravené na takúto radikálnu zmenu a či nám nehrozí, že ľudia namiesto nových vozidiel budú jazdiť na starých...

Ak sa prestanú autá so spaľovacím motorom predávať úplne, veľké zmeny čakajú aj naše štyri automobilky, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Iba v roku 2022 vyrobili približne jeden milión vozidiel, vďaka čomu je Slovensko svetovým lídrom v tejto oblasti.

„Slovensko je aktuálne nadštandardne vybavené na produkovanie automobilov so spaľovacím motorom. Bude v rukách štátu, aby sme infraštruktúru dokázali v dostatočnom termíne a dostatočnom tempe zmeniť na infraštruktúru pre plne elektrické vozidlá a to tak, aby sme ako krajina boli konkurencieschopní v súťaži o získanie investícií a nových projektov zameraných na výrobu elektrických vozidiel, ktoré budú čoskoro dominantnou skupinou automobilov vyrábaných v Európe,” tvrdí generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku Viktor Marušák.

Práve v tomto období sa v centrálach veľkých koncernov tvorí mapa budúceho rozloženia výrobných kapacít pre elektrické vozidlá v Európe a Slovensko musí do tohto výberu vstupovať ako perspektívny partner. „Ak sa nám to nepodarí, musíme sa pripraviť na pokles výroby automobilov, čo sa, samozrejme, premietne do životnej úrovne krajiny,” hovorí Viktor Marušák. Automobilky sa však podľa jeho slov dokážu na tento prechod prispôsobiť.

Jednou z nich je aj Kia Slovakia. „ Investície do ekologických riešení sú súčasťou globálnej stratégie značky Kia s názvom Plán S, ktorú značka zverejnila v roku 2021. Do roku 2035 plánujeme úplnú elektrifikáciu svojho modelového radu v rámci Európy do roku 2035,” vysvetlil hovorca Tomáš Potoček.

