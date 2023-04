Je zvykom, že pri zaslaní listu alebo zásielky strávite v rade na pošte aj pol hodiny, no samotné vybavenie pri okienku netrvá viac ako 5 minút. Zdĺhavému čakaniu na pošte by však malo čoskoro odzvoniť.

Slovenská pošta zruší tento rok niekoľko pobočiek po celom Slovensku. Medzi nimi sú aj dve v bratislavskej Petržalke. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa prvý samoobslužný terminál rozhodla otestovať práve v spomínanej mestskej časti v priestoroch Pošty Bratislava 5 na Vlasteneckom námestí, informuje portál Správy RTVS. Novinku zavádza v rámci digitalizácie a modernizácie poskytovania poštových služieb.

„Samoobslužný kiosk momentálne slúži primárne na podaj zásielok do troch kilogramov, ale v budúcnosti sú vyhliadky, aby bolo možné platiť aj napríklad SIPO alebo poštové poukazy,“ priblížila pre RTVS Adriána Kačmárová, IT analytička Plaut Slovensko. Ak bude testovanie úspešné, podobné terminály by mali pribudnúť po celom Slovensku.

Pošta tento rok zatvorí pobočky po celom Slovensku

Aj keď už väčšinu vecí vybavíme cez internet, niektorí ľudia ešte stále uprednostňujú vybavovanie vecí osobne. Viacerých preto nahnevalo, keď Slovenská pošta začiatkom roka oznámila, že do konca roka zruší 18 svojich pobočiek. Niektoré z nich sa pritom nachádzajú na veľkých sídliskách a navštevujú ich hlavne dôchodcovia, ktorí nevedia uhradiť platby za plyn či elektrinu elektronicky.

Prečítajte si tiež: