To, o čom sa v posledných týždňoch hovorilo, je tu. VÚB ako prvá banka na Slovensku oznámila, že zvyšuje úrokové sadzby pri hypotékach. Vzápätí sa pridala aj ČSOB a analytici upozorňujú, že čoskoro tak urobia aj ďalšie banky. V praxi to znamená, že splátky pri pôžičkách na dom či byt budú vyššie. Ide pritom o desiatky eur mesačne.

Zvyšovanie úrokových sadzieb sa každú chvíľu očakáva od Európskej centrálnej banky (ECB) v súvislosti s rekordným zdražovaním, s ktorým bojuje celá Európa. ECB by tým mohla pribrzdiť rozbehnutú infláciu. VÚB však nečakala ani na zvýšenie úrokových sadzieb ECB a od 7. marca mení podmienky. „Po dlhom čase sme tak svedkami navyšovania sadzieb, a to napriek tomu, že ECB zmenu úrokov zatiaľ iba avizovala,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Úroky pod jedným percentom sú minulosťou. Najvýhodnejšiu sadzbu 1,09 % ponúka VÚB banka pri 3-ročnej fixácii, predtým to bolo 0,89 %. Vzápätí sa pridala aj ČSOB, ktorá už od 21. februára zvyšuje úrok pri 10-ročnej fixácii z 0,99 % na 1,15 % a prináša novú fixáciu na 20 rokov. Noví žiadatelia o pôžičky sa musia pripraviť na vyššiu mesačnú splátku. Tým, ktorí si už požičali, sa splátka počas obdobia fixácie meniť nebude, potom však musia rátať s prepočítaním na vyššiu úrokovú sadzbu.

Analytik hovorí, že zmeny neostanú nepovšimnuté ani v ďalších bankách, zvlášť preto, že signál vyslala jedna z najväčších bánk na Slovensku. „Je rozdiel, či so zmenou príde ,malá‘ alebo ‚veľká‘ banka. Takáto zmena v prvom rade namotivuje ľudí, aby prehodnotili svoje súčasné hypotéky alebo sa poponáhľali s prefinancovaním svojho bývania,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Ako by sa mohli úroky zvýšiť v priebehu jedného či dvoch rokov, nie je možné presne určiť, no treba sa pripraviť aj na ťažké časy. „História západných krajín nám hovorí, že nárast sadzieb je možný aj o niekoľko percent v rámci jedného roka. Ak sa chce dlžník ochrániť pred nárastom výšky splátky, mal by si zafixovať úrokovú sadzbu na dostatočne dlhý čas,“ radí Škriniar.

Príkladom je Česko, kde došlo v krátkom čase k veľkému rastu úrokových sadzieb. Priemerná sadzba novej hypotéky je tam aktuálne vysoko nad 3 percentami.

Čítajte na ďalšej strane: Čo robiť, ak máte hypotéku alebo si ju idete vziať >>