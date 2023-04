Aj vám sa už stalo, že ste cestou na nákup chceli zálohovať niekoľko fliaš, no pri pohľade na rad pred automatom ste si to veľmi rýchlo rozmysleli? Keďže Slovensko zaznamenalo v zálohovaní veľký úspech, po veľkých reťazcoch plánuje správca systému zber rozšíriť o nové automaty. Kde ich nájdete „po novom”?

Plastové fľaše by ste čoskoro mohli zálohovať aj na čerpacích staniciach či v národných parkoch. Pre Aktuality.sk to potvrdil Marián Áč, riaditeľ Správcu zálohového systému.

Fľaše a plechovky zálohujeme na Slovensku už 15 mesiacov. Za každý jeden obal dostanete pri zálohovaní 15 centov. Aj keď sa mnohým nápad so zberom fliaš spočiatku nepozdával, čísla hovoria samy osebe. V roku 2022 sa vyzbieralo až 821 miliónov kusov zálohovaných nápojových obalov, z toho približne 41 percent plechoviek a 59 percent pet fliaš.

A keďže záujem o zálohovanie na Slovensku narastá, pribudnú aj prevádzky, kde bude možné odovzdať prázdne obaly. Vlani ich ku koncu roka bolo takmer 3-tisíc, tento rok už zriadili ďalších sto a v priebehu roka plánujú ešte ďalších štyristo.

Podľa Mariána Áča by sa do zálohovania mohli zapojiť čerpacie stanice, ktoré predávajú veľké množstvo nápojových obalov. Za každý obal dostanú ľudia rovnako ako dnes naspäť 15 centov. Zmena nenastane ani pri stláčaní, aj naďalej tak budeme musieť hádzať fľaše do automatov nespučené.

Anketa Chcete, aby boli automaty na zálohovanie plastových fliaš a plechoviek aj na čerpacích staniciach? Áno. 80% Nie. 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Okrem čerpacích staníc sa uvažuje aj o hudobných festivaloch. „Vyskúšali sme si to minulý rok na festivale Pohoda,” povedal. Automaty by sa v budúcnosti mohli objaviť aj vo veľkých spoločnostiach alebo v bufetoch.

Prečítajte si tiež: