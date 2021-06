Viac ako tri štvrtiny zaočkovaných si podľa prieskumu myslia, že by mali pre nich existovať miernejšie opatrenia v porovnaní s tými, ktorí vakcínu nedostali. Ochotných alebo už zaočkovaných je 48,7 % respondentov.

Ku kolektívnej imunite však potrebujeme vakcínu pichnúť aspoň 70 percentám obyvateľov, minimálne 20 percent Slovákov teda ešte treba presvedčiť. Nalákať ľudí na vakcíny je však čoraz ťažšie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tvrdí, že očkovaní budú mať väčšie slobody a uľahčí sa im prístup na hromadné podujatia.

„Budeme diferencovať medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Už dnes sú zaočkovaní oslobodení od testovania, budú mať voľnejší prístup k cestovaniu a pracuje sa na covid automate, ktorý by mohol nastaviť výhody tak, aby sa očkovaní mohli zúčastniť na hromadných podujatiach vo väčšej miere,“ povedal minister pre Aktuality.sk. Dodal, že ľudia, ktorí sa dobrovoľne nechcú alebo zo zdravotných dôvodov nemôžu očkovať, nesmú byť diskriminovaní.

Na výhody pre očkovaných tlačí aj koaličná strana SaS. Zákazy či uvoľnenie opatrení nastavuje covid automat. Už najbližšie dni mal prejsť zmenami. „Pokúšame sa o to, aby covid automat bol jednoduchší a zároveň motivoval ľudí sa očkovať. Tí, ktorí sú pre spoločnosť menšie riziko a boli zodpovední, jednoznačne by mali byť nejakým spôsobom zvýhodnení,” hovorí poslankyňa Jana Bittó Cigániková. Očkovaní či otestovaní by napríklad nemuseli nosiť rúško a mali by voľný vstup do prevádzok.

