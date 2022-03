Už dva milióny ľudí vyhnala z domovov vojna na Ukrajine, pričom vyše 200-tisíc prekročilo naše hranice. Väčšina pokračuje ďalej na západ, no desaťtisíce sa už dočasne „zabývali“ na Slovensku. Ide najmä o ženy a deti, ktoré nechali všetko a s jedným kufrom utekali do bezpečia. V uliciach našich miest počuť ukrajinčinu čoraz častejšie. Pod obrovským náporom sú najmä mestá na východe Slovenska, no kapacity sa rýchlo míňajú aj v hlavnom meste. Na hlavnú vlnu sa pritom ešte len čaká. Dokedy ešte zvládneme prijímať utečencov a ako koná vláda?

Ruská invázia na Ukrajinu spustila obrovskú vlnu migrácie. Za pár týždňov utiekli pred bombardovaním milióny ľudí. „Celkový počet vstupov na slovensko-ukrajinskej hranici od vypuknutia konfliktu je 204 847 osôb,“ uvádza ministerstvo vnútra. Vyše 25-tisíc ľudí požiadalo o dočasné útočisko. Už teraz je jasné, že utečencov bude pribúdať.

„Čo sa týka samotných utečencov, je pre nás dôležité, aby sme boli pripravení na ešte väčšie počty. Krutosť vojny, ktorú predvádza Vladimír Putin na Ukrajine, mnohých ľudí vyháňa a vyháňa ich vo veľkých počtoch,“ konštatoval premiér Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej konferencii na hraniciach.

27 hodín vo vlaku, 7 hodín jedným autobusom a ďalších 6 hodín druhým. Julija (31) so svojím triapolročným synčekom utiekli zo Záporožia a na Slovensko prišli 6. marca. „Ešte v Záporoží som vyplnila formulár a po ceste ma kontaktovala dobrovoľníčka, ktorá mi sprostredkovala ubytovanie. Žijeme v byte v Bratislave u rodinky, ktorá zobrala svoje deti z detskej izby a prenechala ju zatiaľ nám,“ vysvetľuje s tým, že rodina jej už hľadá podnájom a bude pracovať ako detská psychologička. Momentálne chodí na kurz slovenčiny a synčekovi Darisvetovi hľadá škôlku. „Dočasne sme sa rozhodli, že budeme tu, kým sa vojna neskončí. Veľmi sa chcem vrátiť domov, máme tam bývanie, rodinu,“ hovorí. Jej otec aj bratia ostali na Ukrajine bojovať.

Juliji (31) so synčekom Darisvetom (3) pomohli dobrovoľníci, kým sa vráti na Ukrajinu chce pracovať ako detská psychologička. Zdroj: Miroslav Miklas

Rajisa (47) a jej dcéra Anastasija (22) prišli do Bratislavy 5. marca spolu so starou mamou a s mačkou. V Kyjeve ostal Anastasijin brat, ktorý pracuje ako lekár, a strýko, ktorý bojuje v civilnej obrane. V Košiciach im pomohla grécko-katolícka cirkev, ktorá pre ne našla ubytovanie v rodinnom dome v Rovinke. „Ostaneme tu, kým sa skončí vojna, potom sa chceme vrátiť domov. Momentálne si hľadáme prácu, ja už som mala pohovor na pozícii IT. Moja mama je právnička, zatiaľ bude pracovať v reštaurácii,“ hovorí Anastasija.

Dobrovoľníci, mimovládne organizácie, ale aj samosprávy robia maximum. No už čoskoro to stačiť nemusí. Napríklad česká Praha pred pár dňami ohlásila, že už nemá „žiadnu voľnú posteľ“ pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Žiada preto Európsku úniu o pomoc s ubytovaním pre 50-tisíc ľudí. S tým by mohlo pomôcť 25 modulárnych základní, o ktoré Česko žiada, uviedol český minister vnútra Vít Rakušan. V Prahe majú pre chýbajúce kapacity presúvať utečencov z Ukrajiny do telocviční.

