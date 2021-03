Dnes máme 454 974 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny. Aj druhú dostalo zatiaľ 223 342 Slovákov. Tempo očkovania brzdia najmä pomalé dodávky vakcín, no aj napriek tomu je už efekt vakcinácie viditeľný.

Podľa ministerstva zdravotníctva to jasne ukazuje graf nových hospitalizovaných pacientov v našich nemocniciach. „Jednoznačne vidíme efekt očkovania na vekovej štruktúre nových hospitalizovaných pacientov. Počty starších ľudí nad 60 rokov, ktoré ešte v polovici februára predstavovali takmer polovicu všetkých hospitalizovaných tak v súčastnosti predstavujú nižšie čísla,“ povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.

Počas týždňa od 1. februára do 7. februára tvorili ľudia nad 60 rokov až 69 percent zo všetkých prijatých pacientov. O mesiac neskôr, v týždni od 1. marca do 7. marca to bolo už len 63 percent.

Počet ľudí na 60 rokov, ktorých hospitalizovali od 8. februára do 14. februára bol 1 566. O mesiac neskôr, v týždni od 8. marca do 14. marca bolo hospitalizovaných nad 60 rokov takmer o polovicu menej, a to 832.

„Je to spôsobené aj tým, že sa tieto vekové skupiny aktívne očkujú,“ dodal Stachura. Pokrok v očkovaní chvália aj analytici z platformy Dáta bez pátosu. Dobrou správou je podľa nich najmä to, že sa očkovacia stratégia zmenila a očkuje sa už len podľa veku. „V marci prestali narastať počty zaočkovaných v skupinách mladších spoluobčanov do 60 rokov. V každom pásme 10-tich ročníkov narástol počet zaočkovaných o 1 %, možno o 2 % z danej vekovej kategórie. Veríme, že to boli buď ľudia z I. línie alebo zdravotne znevýhodnení. Obe kategórie očkovanie potrebujú," uviedli v statuse.

U starších obyvateľov to bolo viac percent. Za dva týždene nám počet zaočkovaných vo veku od 60 do 69 rokov stúpol z 5 % na 12 %, čo predstavuje asi 100-tisíc zaočkovaných. V skupine od 70 do 79 rokov stúpol u 13 % na 28 %, čo je tiež zhruba 100-tisíc ľudí. Nad 80 rokov rastie zaočkovanosť pomalšie, čo je dôsledok nemobilnosti, zdravotného stavu a možno aj vôle sa dať očkovať. Každopádne, rastie počet očkovaných aj u najstarších občanov.

Upozornili aj na fakt, že na výraznejší efekt si ešte treba počkať. „Len podotýkame, že po 4-5 týždňoch od I. dávky PrizerBioNTech sa šanca na ťažký priebeh a prípadne úmrtie znižuje o 85%. Ak by boli zaočkovaní (alebo po prekonaní COVID s protilátkami) všetci občania Slovenska vo vekovej skupine 60 až 79 rokov, tak by sme LEN vo februári mali u týchto vekových skupín 4 týždne po I. dávke namiesto 5000 príjmov do nemocníc LEN asi 750, namiesto 1000 z nich na JIS a pľúcnej ventilácii LEN 100 a namiesto 1250 úmrtí LEN 150," zakončili.

