Bez spánku fungovať nedokážeme. Jeho nedostatok má vplyv na každý aspekt nášho života. To, koľko hodín spánku naše telo potrebuje, závisí od množstva faktorov. Jedným z nich je vek. Dieťa potrebuje iné množstvo spánku ako napríklad dvadsiatnik a ten zase odlišné než senior. Pre každú vekovú kategóriu existuje optimálna dĺžka spánku, ktorú by sa ľudia mali snažiť svojmu telu dopriať. Takéto je odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ako dlho by ste mali spať? Odpoveď ponúkajú odborníci z ÚVZ. „Všeobecné odporúčania The National Sleep Foundation, týkajúce sa spánku, sú rozdelené do deviatich vekových skupín. Každá skupina má svoju odporúčanú optimálnu dĺžku spánku," uvádza úrad. Tieto všeobecne odporúčané hodnoty sa však môžu u jedincov líšiť, nezohľadňujú individuálne potreby. Pre optimálnu dĺžku spánku treba tiež zohľadniť napr. celkový zdravotný stav či každodenné aktivity.

Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita, často prerušovaný spánok nie je kvalitný. „Venujte náležitú pozornosť zdravému a dostatočnému spánku. Jeho význam často nedoceňujeme. Nedostatok spánku sa následne prejavuje nielen fyzickými, ale aj psychickými zmenami," dodáva ÚVZ s tým, že nedostatok spánku spôsobuje oslabenie imunitného systému, nervozitu, úzkosť, zhoršenú pamäť a koncentráciu.

Odporúčania k spánku pre deväť vekových skupín:

Vek: 0 - 3 mesiace