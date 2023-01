Obľúbené slová, že už nič nie je zadarmo, sa napĺňajú! Od februára totiž hrozí, že nám budú ambulantní lekári účtovať peniaze aj za vyšetrenia, za ktoré sme doteraz neplatili. Dôvodom sú vysoké nájmy, ktoré viac nezvládajú platiť. Potvrdil to aj prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth, ktorý tvrdí, že ak vláda nedofinancuje ambulantný sektor, od 1. februára zavedú pre pacientov poplatky, aby si pokryli zvýšené prevádzkové náklady.

„Všetci sa tvária, že pacient nemá platiť, ale, bohužiaľ, nám energie nikto neuhradí,“ vysvetlil. Výška poplatku by podľa neho mala byť individuálna. „Zatiaľ by mala byť podobná ako pri ústavnej a ambulantnej pohotovostnej službe, čiže od dvoch do desiatich eur,“ uzavrel.

Jednou z prvých, ktorí poplatky zaviedli, je aj kardiologička Katarína Kováčová z bratislavskej Petržalky. Poplatok za vyšetrenie odstupňovala podľa času. „Do dvadsať minút je to 10 eur, pri trvaní vyšetrenia nad dvadsať minúť zaplatíte 20 eur,“ odôvodnila kardiologička v ozname zavedenie novinky.

Ani to však nemusí stačiť. „Keď poliklinika mala tisíc eur platbu za energie, v súčasnosti preddavky hovoria o 3-tisíc až 4-tisíc eur, čo je nezvládnuteľné,“ tvrdí Šóth a upozorňuje, že ak sa situácia nezmení, na Slovensku skončí vyše 42 percent všetkých ambulancií.

Aj vyberanie poplatkov od pacientov má však svoje pravidlá. „Lekári si môžu pýtať len také poplatky, ktoré sú uvedené v cenníku, ktorý odkontroloval samosprávny kraj, a ak daný výkon, resp. služba nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,“ vysvetlil zdravotnícky analytik INEKO Dušan Zachar, pričom zdôraznil, že lekári nemôžu dobrovoľnými poplatkami, ktoré teraz vznikajú, podmieňovať poskytnutej starostlivosti. „Tie pacienti nemusia uhrádzať, ak nechcú,“ hovorí. Pre pacienta však bude podľa neho veľmi zložité dešifrovať, či ide o legitímny povinný poplatok alebo dobrovoľný príspevok.

„Obávam sa, že aj prístup jednotlivých žúp sa bude pri prípadnom sankcionovaní ambulancií za neoprávnené poplatky líšiť, čo určite neprispeje k zvýšeniu právnej istoty,“ vysvetlil Zachar.

Podľa hlavného lekára Bratislavského kraja Tomáša Szalaya sú tri hlavné situácie, keď je poplatok v rozpore so zákonom. „Ak ho nemá poskytovateľ v cenníku, ak poskytovateľ vyberie poplatok za niečo, čo je hradené z verejného zdravotného poistenia, alebo ak úhradou nejakého poplatku nad rámec zákona podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil Szalay.

Koľko hrozí, že si pacienti zaplatia za vypýtanie receptu? Článok pokračuje na druhej strane >>