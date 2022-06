Zdravotníctvo v problémoch! NOÚ bol nútený dočasne uzavrieť lôžkové oddelenie zamerané na chirurgickú liečbu prsníkov. Dôvodom je podľa hovorkyne ústavu Patrície Kubicovej nízky počet sestier a plánované letné dovolenky. „Pacientkam, ktoré sme hospitalizovali na ďalšie tri lôžkové oddelenia v rámci Kliniky chirurgickej onkológie, naďalej poskytujeme potrebnú zdravotnú starostlivosť v nezmenenom režime,“ priblížila Kubicová a dodala, že oddelenie plánujú ponechať zatvorené až do septembra. Národný onkologický ústav však s nedostatkom personálu zápasí už od minulého roka. „Vlani sme v NOÚ zaznamenali celkový pokles o 24 sestier. Za obdobie január až apríl 2022 do NOÚ nastúpilo 7 sestier a ubudlo 6 sestier,“ povedala nám Kubicová. V ústave podľa hovorkyne pracuje 325 sestier. Nie sú však jediní. Problémy s personálom majú aj nemocnice na strednom a východnom Slovensku.

Zdravotné sestry chýbajú vo viacerých nemocniciach

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici priznáva, že letné mesiace sú, vzhľadom na čerpanie dovoleniek, každoročne spojené so zložitejšou organizáciou služieb. „Dovolenky sa plánujú vopred a väčšina oddelení je schopná zabezpečiť prevádzku aj počas tohto obdobia,“ priblížila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Dodala však, že zdravotné sestry chýbajú aj im. „Aby sme doplnili stav na ideálny počet, potrebovali by sme prijať aspoň 50 sestier,“ priblížila.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach (UNLP) taktiež neplánuje uzatvárať oddelenia ani iné pracoviská. „Počas leta sa čiastočne zníži operatíva na pracoviskách tak, aby sme mohli vykonávať čo najviac operačných zákrokov, ale zároveň umožnili zamestnancom čerpanie dovoleniek. Po uplynulých dvoch rokoch potrebujú zdravotníci oddych,” vyjadrila sa UNLP. Nedostatok lekárov vraj nepociťujú, horšie je to so zdravotnými sestrami. „V UNLP Košice zaznamenávame dlhoročný výpadok sestier, v súčasnosti je problémom vyššia veková štruktúra, a to, že sestry odchádzajú do dôchodku.”

