Ak to dovolí pandemická situácia, povolenie cestovať zahraničná na rekreáciu bude skôr ako 28 mája. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.

"Realita je taká, že zatiaľ platí termín 28. máj, ale s dobrým vývojom pandemickej situácie sa môže o dva týždne skôr zrušiť nielen núdzový stav, ale aj zákaz cestovania," spresnil štátny tajomník. Dodal, že členovia konzília odborníkov sa na utorkovom (27. 4.) mimoriadnom rokovaní dohodli, že 6. mája znovu prehodnotia uvoľňovanie opatrení.

Klus navrhuje opätovné zavedenie tzv. cestovného semaforu. "Konzílium sa zhodlo na tom, že by sme sa mohli vrátiť k režimu, ktorý rozlišoval červené (tzv. rizikové krajiny), žlté (menej rizikové krajiny, z ktorých by napríklad bol potrebný návrat s testom) a zelené krajiny (relatívne bezpečné)," poznamenal na sociálnej sieti. Doplnil, že tento semafor by sa odvíjal aj od množstva zaočkovaných ľudí.

