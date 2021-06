Kedy a ako vzniká tornádo?

- Tornáda sú spojené so špecifickým druhom búrok supercela. Zároveň musí byť splnených viac podmienok. Dôležitý je veľmi teplý až horúci vlhký vzduch a aby tento vzduch mohol stúpať do vyšších vrstiev atmosféry. Zároveň je dôležité, aby sa v jednotlivých hladinách vetra vyskytoval stav, keď vietor fúka z rôznych smerov. Toto potom spôsobuje, že dochádza k vytvoreniu rotácie, ktorá je typická pre tieto nebezpečné poveternostné javy. Potom už tie dôsledky, ktoré vzniknú po tornáde závisia od sily tornáda. Tornádo môže mať označenie podľa Fujitovej škály od F0 až po F5.

Akú silu malo tornádo na južnej Morave?

- Nebol som priamo na mieste činu, ale z toho čo som videl, vyplývalo, že tam bola minimálne F3-ka, ale nevylučujem, že to mohla byť až F4-ka, pretože tie deštrukcie stavieb tam boli naozaj veľmi výrazné.

FOTKY škôd, ktoré tornádo na Morave spôsobilo NÁJDETE V »GALÉRII«

Dá sa povedať, že to bolo najsilnejšie tornádo v histórii v našom okolí?

- Tornád bolo v strednej Európe zaznamenaných už viac, napríklad v južnom Poľsku bolo pred niekoľkými rokmi tornádo, ktoré bolo označované ako F2, čiže tam tiež boli zničené murované stavby. Ale na území Česka a Slovenska si ja z mojej praxe nepamätám, že by takéto silné tornádo bolo zaznamenané.

Tornáda poznáme z iných krajín, ale tu je to naozaj niečo nezvyčajné. Prečo sme ho mali tu?

- Musíme si spomenúť na to, čo sa dialo v posledných dňoch. Bolo mimoriadne horúco a bolo dusno. To znamená, že jedna z tých podmienok pre vznik, horúci vlhký vzduch, tu bola splnená. Vo štvrtok bola na Slovensku nameraná teplota vzduchu na stanici Mužla v okrese Nové Zámky 38 stupňov. Aby v júni u nás bola zaznamenaná takáto vysoká teplota, to sa stalo iba raz, v roku 2012, kedy 30. júna zaznamenali v Slovenskom Grobe 38,2 stupňov. Ale to bolo až posledný júnový deň, čiže na druhý deň už bol júl. Teraz bolo 38 nameraných už 24. júna. Takže to bola jedna z príčin toho, že v tom priestore, kde sa potom vyskytlo tornádo, boli také búrky. Tie búrky sa vytvárali už vo štvrtok v skorých popoludňajších hodinách v priestore južne od Viedne a potom postupovali na severovýchod. Bol to systém búrok, ktorý mal dlhú životnosť a pretrvával až do neskorých nočných hodín a práve v noci zo štvrtka na piatok sa tie búrky ešte prejavovali v oblasti Moravsko-sliezkeho kraja a v oblasti západných Kysúc a postupovali smerom do južného Poľska. To je jeden z príkladov čo sa môže stať, pri takých poveternostných pdomienkach, aké tu panovali.

