Výrazné zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach nateraz nehrozí. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, ropa sa bude aj v najbližšej dobe hýbať okolo 90 amerických dolárov za barel. A to bude znamenať, že ceny na slovenských pumpách zrejme ešte zamieria smerom nahor.

Prispievať k tomu bude podľa nej hlavne obmedzovanie ťažby a exportu ropy zo strany Saudskej Arábie a Ruska. „K istej korekcii smerom nadol by ale mohlo prípadne dôjsť po skončení dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, aké makro dáta budú na trhy prichádzať,“ pripustila Glasová.

Aj keď sa ceny ropy posunuli v minulom týždni ešte mierne nahor, nemuselo by sa to podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa premietnuť do zásadného zdražovania na našich čerpacích staniciach. Rast ceny suroviny by mal byť totiž v najbližšom čase kompenzovaný značným poklesom rafinérskych marží po konci leta. Špeciálne u benzínu, pri nábehu mnohých odstavených rafinérií po ukončení údržby a opráv. „Je možné, že ceny benzínu budú kulminovať a majú priestor sa posunúť pod 1 euro a 70 centov a cena nafty smerovať aspoň dočasne späť k 1 euru a 60 centom,“ dodal Pánis.

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR, za 35. týždeň 2023 sa ceny benzínu aj nafty opäť zvýšili, ale tentokrát len mierne. Liter 95-oktánového benzínu sa v sledovanom týždni predával za priemernú cenu 1,719 eura. V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena zvýšila o 0,2 %. Liter 98-oktánového benzínu si taktiež pripísal rast o 0,2 % a dosiahol úroveň 1,912 eura. Rovnako sa vyvíjali aj ceny nafty, ktoré sa pohybovali na úrovni 1,637 eura za liter.

O koľko zdraželi pohonné látky medziročne? Článok pokračuje na druhej strane >>>