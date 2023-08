Slováci sú na papierové bločky zvyknutí. Po nákupe nám ich pokladníci automaticky vydajú, doma alebo ešte v obchode si nákup skontrolujeme, no bloček potom vo väčšine prípadoch hodíme do koša. Účtenky za elektroniku, oblečenie či drahšie veci do domácnosti si však mnohí stále odkladajú v prípade reklamácie. V čoraz viac obchodoch však už máte možnosť odísť bez účtenky. V zahraničí je to bežnou praxou.

Napríklad vo Francúzsku už od augusta vydávajú bločky iba tým zákazníkom, ktorí o ne požiadajú. Autori revolučnej zmeny argumentujú, že ide o ekologické riešenie a že jeden supermarket takto ušetrí vyše pol tony papiera. Potvrdenia o nákupe však aj naďalej zostávajú povinné pri elektrospotrebičoch, niektorých službách alebo v reštauráciách.

Na zmeny sa však postupne pripravujú aj naše reťazce. „Takúto službu zaviedli viaceré obchodné siete v rámci SAMO a ďalšie to zvažujú. Elektronické potvrdenie o platbe je účtovne rovnocenné s papierovou formou. Problematickejšie je samotné posielanie, keďže musí ísť o registrovaného zákazníka, aby sa platba automaticky spárovala so zákazníkom a zároveň sa zabezpečila ochrana osobných údajov. Každá zmena chce svoj čas,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

„Tak ako sme si v minulosti nevedeli predstaviť, že letáky sa premiestnia čisto do digitálnej formy a dnes je to realita, tak časom môže prejsť oveľa výraznejšie množstvo účteniek tiež do digitálnej formy,“ hovorí a pripomína, že niektorí obchodníci vzhľadom na šetrenie papiera prešli na modré pokladničné bloky, ktoré sú napríklad recyklovateľné, na rozdiel od bielych, ktoré patria do zmesového odpadu.

V ktorých obchodoch môžete dostať elektronický bloček? Článok pokračuje na druhej strane >>>