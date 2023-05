Nedokázali mu pomôcť ani privolaní lekári! Smutný fakt je, že kardiovaskulárne ochorenia patria medzi hlavné príčiny úmrtí v celej Európe vrátane Slovenska. Nie nadarmo sa tomuto ochoreniu hovorí tichý zabijak – príde vtedy, keď to najmenej očakávate, a predchádzajú mu „nevinné“ príznaky, ktorým nevenujeme toľko pozornosti, koľko by sme mali. Aj to mohol byť podľa uznávaného kardiochirurga Viliama Fischera (83) prípad herca Dana Heribana (†43), ktorého dnes oplakáva celé Slovensko.

V našej krajine zomrelo v roku 2022 takmer 60-tisíc ľudí, z toho 26-tisíc na príčinu obehovej sústavy. Kardiovaskulárne ochorenia, ako sú infarkt, mŕtvica či náhle zlyhanie srdca, patria medzi najčastejšie dôvody úmrtí na Slovensku. Počet pacientov, ktorí majú problémy so srdcom, každým rokom výrazne narastá.

To, že vyšetrenia a preventívne prehliadky netreba podceňovať, hovorí aj známy kardiochirurg Viliam Fischer. „To je dôvod, prečo tlačím na každého, nielen na športovcov, aby si dali spraviť kardiologické vyšetrenie,“ hovorí odborník, ktorý v roku 1998 realizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Fischer so zdvihnutým prstom pripomína, že dve až tri percentá ľudí, ktorí majú problémy so srdcom, zomierajú náhle, a to z takzvaných nevysvetliteľných dôvodov. „Je to problém obzvlášť v mladom veku, keď sa významne zúži aj iba jedna srdcová tepna alebo keď dôjde k uzáveru tej tepny,“ hovorí.

Podľa lekára sú vo väčšom ohrození muži ako ženy. „Na ischemickú chorobu srdca umierajú najmä muži okolo veku 40 rokov, ktorí pracujú veľa a v strese. Stres je pritom z mojej skúsenosti jeden z najvážnejších rizikových faktorov, a to predovšetkým u pracovne vyťažených mužov, ktorí majú v spoločnosti nejaké meno. Majú bolesti v chrbte alebo na hrudi, ale nepripisujú tomu žiadnu vážnosť a nikomu nič nepovedia. Myslím si, že aj v tomto prípade to tak mohlo byť,“ približuje kardiochirurg.

Najčastejšie príznaky, ktoré nepodceňujte

Zlyhaniu srdca predchádzajú aj isté príznaky, avšak vo väčšine prípadov je už na záchranu neskoro. „Zlyhanie srdca býva väčšinou konečné štádium. A ak navyše pacient napríklad fajčí, málo spí, je obézny alebo prepracovaný, tak všetky tieto príznaky môžu viesť k tomu, že je zle,“ hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. „Mali sme už aj my pacientov, a to opakovane, ktorí skončili na urgentnom príjme s akútnym infarktom, a rovnako máme veľa pacientov, u ktorých sme počas preventívnej prehliadky odhalili poruchu srdca, ktorá doteraz odhalená nebola,“ hovorí a vyzýva ľudí, aby návštevy u lekára nezanedbávali. „Nie je chyba ísť k lekárovi, na to tá zdravotná starostlivosť je a zatiaľ ju máme ešte relatívne dostupnú, čiže pokiaľ je taká skúsenosť, tak to treba využiť,“ zdôrazňuje.

Podľa dostupných informácií sa herec pred náhlym odchodom sťažoval na bolesť v chrbte a deň predtým aj navštívil nemocnicu. Podľa kardiochirurga sa však bolesť môže ukázať aj v iných častiach tela. „Bolesť ischemickej choroby srdca má rôzne miesta, kde sa môže ukázať. Môžete ju cítiť v ramene, chrbte, ľavej hornej končatine, za hrudnou kosťou. Neskôr nastupuje dýchavičnosť, človek menej vládze a cíti únavu,“ hovorí lekár, ktorý bol zo smrti herca v šoku. „Mne je veľmi ľúto každého takéhoto štyridsiatnika, ale opakujem, to je tá chlapská márnomyseľnosť,” dodáva na záver.