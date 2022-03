Ruské bomby dopadajú čoraz bližšie k slovenským hraniciam. Hrozné scény z Ukrajiny nám ukazujú, ako to vyzerá po bombardovaní obytných zón, a vo vzduchu stále visí aj hrozba použitia jadrových zbraní. Najmä solventnejší Slováci nenechávajú nič na náhodu, chcú mať poistku pre prípad, že by došlo k najhoršiemu. Firmy, ktoré vyrábajú podzemné kryty na mieru, hlásia doslova ošiaľ. Čo všetko v ňom je, ako funguje napríklad toaleta a ako dlho tam prežijete?

Rusi už niekoľkokrát celému svetu pripomenuli, že sú mocnosťou s najväčším počtom jadrových zbraní na svete. Všetci vrátane ministra obrany Jaroslava Naďa dúfajú, že sa vodca Kremľa na ich použitie neodváži. „Taký krok by mohol smerovať k zásadnému konfliktu s najhoršími následkami. Aj preto veríme, že ide skôr o klasické strašenie,“ povedal Naď.

Nie všetkých Slovákov však tieto slová upokojili. Niektorí si to namierili do lekární a vykúpili jódové tablety pôsobiace proti radiácii, iní si zisťujú, kde by sa mohli ukryť v prípade útoku. Odolných a plynotesných úkrytov je na Slovensku 1 500, čo nestačí pre všetkých. Z toho asi štvrtina sa nachádza v Bratislave a zvyšok je relatívne rovnomerne rozmiestnený po mestách na celom Slovensku. „Tieto úkryty majú súhrnnú kapacitu okolo 250-tisíc ukrytých,“ uviedla Júlia Andrejčíková z kancelárie ministra vnútra. Celkovo tak vedia poskytnúť ochranu asi len 6 percentám Slovákov. Napríklad v Bratislave sa vie skryť asi 11 percent obyvateľov, čo je asi 45-tisíc ľudí. V Košiciach ochránia kryty iba 25-tisíc zo štvrť milióna ľudí, v Trnave majú 6 120 miest pre 62 700 obyvateľov.

Mnohí Slováci sa preto začali rozhliadať po vlastnom spôsobe ochrany. Dopyt po súkromných bunkroch stúpa doslova každým dňom. „Dopyt sa zvýšil posledné dni niekoľkonásobne,“ potvrdil nám výrobca krytov z Oravy Alojz. Aj preto si dnes na kryt počkáte približne dva mesiace. Kryty sú však extrémne odolné a umožňujú ľuďom prežiť najhoršie katastrofy vrátane atómového výbuchu. „Priamy zásah prežije máločo. Kryt je dizajnovaný tak, aby prežil všetky druhy kontaminácie – radiačnú, chemickú, spaliny a pod. Takisto by mal vydržať tlakovú vlnu spôsobenú výbuchom jadrovej bomby. Poskytuje ochranu pred radiáciou, keďže je vybavený špeciálnymi filtrami a pretlakovými ventilmi,“ vysvetlil výrobca.

Aby podzemný kryt plnil svoju funkciu, nestačí postaviť len plynotesnú bunku a osadiť ju v teréne. Je potrebné zabezpečiť filtráciu vzduchu, zásobu pitnej vody, odpadové hospodárstvo, siete a pod. „Každý bunker je vybavený filtračným systémom vzduchu, filtráciou vody, zásobárňou pitnej a odpadovej vody, pretlakovým ventilom (v prípade jadrového alebo iného výbuchu) či 12 V napájaním najnevyhnutnejších spotrebičov (svietidlá, filtre a pod.),“ uviedol výrobca.

