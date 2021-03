Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa vozidla bez ohľadu na to, v akom okrese má trvalý pobyt. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Navrhla to skupina koaličných poslancov v novele zákona o cestnej premávke, ktorú dnes schválili poslanci. Novela zákona by mala byť účinná od 1. marca 2022, ešte ju však musí podpísať prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novela má priniesť 3 hlavné zmeny:

Možnosť prenesenia EČV na nového majiteľa auta - Pri predaji netreba meniť značky na vozidle. Možnosť ponechania si svojho EČV po predaji auta - Následne ich bude môcť prideliť svojmu ďalšiemu vozidlu. Nový formát EČV - AA 001 AA - Dopravné inšpektoráty budú vydávať značky v abecednom poradí bez (viditeľnej) príslušnosti k okresu.

„Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takéto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo," priblížili poslanci v dôvodovej správe. Argumentujú tým, že zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu za nákup nových EČV, ale aj jednotlivcom. Znovupoužitie pôvodného EČV podľa nich prináša aj ekologický efekt.

Aktuálne je v SR zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je také, že prvé dva znaky predstavujú okres, tri znaky - arabské číslice od 001 – 999, a posledné dva znaky sú séria AA – ZZ. Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká tabuľka s evidenčným číslom a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla.

Nové značky by tak mali byť plusom najmä pri predávaní vozidiel medzi ľuďmi z rôznych okresov. Podľa novej právnej úpravy sa totiž zruší tzv. dvojkrokové oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu, čím sa proces zjednoduší. „Ak majiteľ doteraz predával vozidlo, musel ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásil, a nový majiteľ musel ísť na inšpektorát do svojho okresu, kde si ho prihlásil. Teraz sa to bude dať urobiť naraz na jednom mieste kdekoľvek na území Slovenska. Novela tak prináša viacero menších zmien, ktoré zásadným spôsobom pomôžu všetkým občanom," ozrejmil jeden z predkladateľov Radovan Sloboda (SaS).

