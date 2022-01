Prerušované hladovanie nie je klasická diéta, keď niektoré potraviny obmedzíte. Jej základným princípom je pravidelné striedanie období pôstu a jedenia. Obvykle sa volí režim 16:8 alebo 14:10. Prvé číslo je počet hodín vyhradených pre pôst a druhé pre jedlo. To, samozrejme, neznamená, že celých osem či desať hodín sa budete napchávať sladkosťami a vyprážanými jedlami. Stravovať by ste sa mali normálne – vyvážene a s mierou. Samozrejme, je veľmi žiaduce zaradiť do jedálnička čo najviac ovocia, zeleniny, vlákniny a stravu mať čo najpestrejšiu.

V praxi to vyzerá tak, že ak vynecháte raňajky a vaše prvé jedlo bude o dvanástej na obed, jesť môžete až do ôsmej večera. Ak začnete prvým jedlom o deviatej ráno, končíte už o piatej poobede. Po osemhodinovom limite už pijete len vodu alebo čaj. Zo začiatku to bude možno náročné, no vaše telo si na to časom zvykne a úplne sa prestaví. V podstate nejde o žiadnu novinku. Takto sa v dávnej minulosti stravovali aj naši predkovia. Keď nemali potravu, hladovali aj dlhšie.

Ak poctivo dodržiavate prerušovaný pôst, výsledky sa dostavia. Keď budete jesť 8 hodín denne, nevyhladujete sa. A za 16 hodín pôstu sa jedlo a zásoby glykogénu vyčerpajú a vaše telo bude nútené použiť zásoby tuku na tvorbu energie. Funguje to tak, že keď telo nemá čo tráviť, hladina inzulínu poklesne a ustáli sa. Tukové bunky následne uvoľňujú uloženú energiu. Funguje tu teda rovnica „nižšia hladina inzulínu vedie k tomu, že telo siaha na tukové zásoby“. Len čo telo začne používať tukové zásoby, budete sa cítiť skvele, pretože tuk je najefektívnejším zdrojom energie.

Mnohé štúdie preukázali, že tento typ stravovania je navyše aj veľmi zdravý. Ako uviedla lekárka Katarína Kosová na aktuality.sk, u obéznych ľudí to podľa štúdie viedlo nielen k zníženiu telesnej hmotnosti, ale aj k zníženiu krvného tlaku. Ďalšími výhodami sú lepšie trávenie a kvalita spánku a zvyšuje sa aj hladina rastového hormónu v tele, takže človek rýchlejšie získa svalovú hmotu.

Tento diétny hit však nie je pre každého. Vyhnúť by sa mu mali tehotné ženy, rovnako ako akejkoľvek diéte. Vhodný nie je ani pre ľudí s poruchou stravovania a pacientov s cukrovkou typu 1, ktorí sú závislí od inzulínu.

