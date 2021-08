Od začiatku roka do konca júla ochorelo a bolo pozitívnych na nový koronavírus celkom viac ako 464-tisíc Slovákov. Úrad verejného zdravotníctva teraz zverejnil, koľko z nich sa nakazilo napriek tomu, že boli zaočkovaní.

Z celkového počtu 464 475 osôb malo v anamnéze očkovanie celkom 9181 osôb, čiže 1,95 percenta. Uviedol to Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). „Prvou dávkou medzi nakazenými bolo očkovaných 6953 osôb, to je 1,5 percenta, druhou dávkou 2084 pozitívnych, to je 0,45 percenta. Pri 144 prípadoch (0,03 percenta) bol počet dávok nezistený," spresnil Eliáš.

Prvou dávkou očkovania proti ochoreniu COVID-19 bolo zaočkovaných celkom 2 207 977 osôb. V tejto skupine ÚVZ zaznamenal celkom 6953 prípadov ochorení, čo je u 0,32 percenta očkovaných prvou dávkou. Druhou dávkou bolo očkovaných celkovo 1 970 254 osôb, u ktorých sa zaznamenalo podľa ÚVZ 2084 ochorení, čo je 0,11 percenta. V 213 prípadoch nebol počet dávok udaný. Deväť osôb bolo pozitívnych po podaní jednodávkovej vakcíny.

„Ak zoberieme do úvahy len ochorenia u tých, ktorí majú odstup od druhého očkovania viac ako 14 dní, a po podaní jednodávkovej vakcíny, teda tých, u ktorých sa očakáva najvyššia efektivita ochrany, takýchto prípadov bolo celkom 1229, čiže 0,09 percenta," zdôraznila Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Spolu s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom preto opäť verejnosť vyzvali k plnému zaočkovaniu sa proti novému koronavírusu.

