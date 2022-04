Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! Dlhé roky bol benzín drahší ako nafta najmä pre vyššiu spotrebnú daň, no dnes sa karta obrátila a na mnohých pumpách je diesel drahší ako benzín. Podľa predpovedí analytikov nejde len o krátkodobý jav a na túto situáciu by sme si mali zvykať.

Majitelia dieslových áut, ktorí prišli v piatok natankovať, si pri pohľade na ceny museli pretierať oči. Kým ceny benzínu sa posledné dva týždne držia na hodnote okolo 1,70 eura za liter, nafta zdražovala a včera ju na niektorých čerpacích staniciach predávali aj za 1,734 eura.

Nevídaný trend na našich pumpách potvrdili aj analytici. „Dopyt po nafte dosiahol nové historické maximá v minulom roku a stále dynamicky rastie. Nestojí za tým len vojna na Ukrajine, ale už dávnejšie vysoké ceny plynu, ktoré predražovali rafinériám výrobu a mnohé aj znižovali produkciu,“ povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Rast cien spôsobil aj fakt, že na trhu je nedostatok ľahkej ropy s nízkym obsahom síry, ktorá je vhodná práve na výrobu nafty. „Naftu výrazne predražuje aj fakt, že je nedostatok repkového oleja a jeho ceny sú vysoké. Ten sa povinne do palív primiešava ako biozložka,“ dodal Pánis.

Hoci to nie je prvýkrát v histórii, keď je nafta drahšia ako benzín, na túto situáciu by sme si mali zvykať. „Je to dané hlavne tým, že dopyt po nafte je predovšetkým počas zimnej vykurovacej sezóny vyšší ako dopyt po benzíne. Preto jej cena rástla výraznejšie ako cena benzínu. Aj keď dopyt po nafte sa môže s príchodom leta trochu zmierniť, smerom nahor sú ceny nafty tlačené aj slabou ponukou a nízkymi zásobami. Predpokladáme, že takáto situácia pretrvá aj naďalej a nožnice medzi cenami nafty a benzínu zostanú tak naďalej roztvorené,“ komentovala to analytička 365.bank Jana Glasová.

