Ako sa zmenili vzťahy počas pandémie?

- Mnohí ľudia o ne prišli, takže tí, ktorí doteraz odolávali online zoznamkám, podľahli a prihlásili sa. Tým, že nebolo inej možnosti, na zoznamovacie aplikácie pribudli ľudia, ktorí boli pred pandémiou k takémuto zoznamovaniu nedôverčiví.

Takže nadväzovanie nových vzťahov sa presunulo do online prostredia?

- Z veľkej časti sa prešlo do onlinu a tým sa aj zrýchlilo. V online je tendencia preskakovať jednotlivé fázy randenia. Celý proces postupného zbližovania sa a spoznávania u mnohých môže ísť rýchlejšie. Na druhej strane sa ľudia často ponosujú na nekonečné vypisovanie, ktoré nevedie k skutočnému fyzickému stretnutiu. Častý je aj pocit, že daný človek si píše naraz s ďalšími ženami/mužmi a randí na viacero strán. Pocit, že nie sme jediní, s kým si dotyčný/á vypisuje intímne veci, mnohým nie je príjemný.

Diana Fabiánová: Povolaním matchmakerka a dokumentaristka. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu a marketing na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Postgraduálne štúdium dokumentaristiky absolvovala na univerzite v Barcelone. Žila v Španielsku a vo Francúzsku, teraz je dlhodobo na Slovensku. Má manžela a dve deti. Zdroj: archív D.F.

Prečo sú k online zoznamovaniu Slováci stále skeptickí a ľudia sa musia skoro až hanbiť za to, že si hľadajú partnera na online zoznamke? Počula som, že napríklad v Poľsku má Tinder takmer každý mladý človek a hľadajú si tam aj kamarátov - rovesníkov. U nás sa na človeka s Tinderom pozeráme cez prsty. Prečo?

- Myslím, že sa to už mení, aj pre pandémiu. Bolo by logické, že je to pre náš konzervativizmus, no Poľsko je v tomto ešte pred nami, takže je to zvláštne. No ja mám pocit, že toto je skôr nastavenie ľudí nad tridsať. Pre mladšie generácie sú online zoznamky bežnou a ich okolím prijímanou cestou. Randí cez ne drvivá väčšina mladých ľudí. Horšie je, že už si netrénujeme komunikačné zručnosti pri zoznamovaní sa s novými ľuďmi. Tým túto pre reálny život dôležitú a aj v iných sférach užitočnú zručnosť postupne strácame.

Dá sa na online zoznamke nájsť partner na celý život?

- Dá sa nájsť partner, poznám dvojice, ktoré sa vďaka online zoznamkám či apkám vzali, splodili spolu deti alebo spoločne len tak žijú. Šťastní a spokojní. Niekto má šťastie a natrafí na svoju spriaznenú dušu hneď či rýchlo a niekto sa stráca v množstve profilov a falošných informácií aj niekoľko rokov. Je to o šťastí, možno aj o systéme, ako postupovať a odhadnúť, kto je na svojom profile úprimný, ako s ním efektívne nadviazať kontakt a dotiahnuť to do zdarného stretnutia. Pri zoznámení sa naživo je dobré, že toho človeka máte hneď pred sebou. Vidíte ho, cítite ho, vnímate, ako komunikuje, ako sa správa. Môžete si ušetriť veľa času, inak strateného četovaním s niekým, kto v skutočnosti nie je ten, za koho sa vydáva. Samozrejme, chce to väčšiu odvahu odhodlať sa spraviť prvý krok a nadviazať kontakt naživo, tvárou v tvár.

