Je potrebné očkovanie u ľudí, ktorí prekonali covid? Táto otázka v posledných dňoch rozdelila Slovákov na dve skupiny. Jedni tvrdia, že stačia získané protilátky po chorobe a že očkovanie môže byť pre nich dokonca nebezpečné, druhí zas, že treba aj vakcínu. Ako to teda je?

Po tom, ako sa z covidu vyliečite, váš organizmus si proti vírusu vybuduje vlastné protilátky a vďaka nim máte proti chorobe imunitu. Niektorí Slováci tvrdia, že tieto sú lepšie, lebo sú prirodzené. Odborníci sa zhodujú, že imunita vám po prekonaní choroby vydrží asi 90 dní. Po uzdravení máte v krvi protilátky, ktoré sa vytvorili počas choroby. Nové sa však už nevytvárajú, a tak z tela postupne miznú. Preto je potrebné sa dať následne zaočkovať.

Po podaní vakcíny sa netreba báť reakcie protilátok. „Je to určite bezpečné, už stovky miliónov ľudí na svete po prekonaní COVID-19 dostalo vakcínu a neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky,“ tvrdí infektológ Peter Sabaka.

Okrem toho, že je to bezpečné, je to podľa neho aj potrebné, nakoľko imunitná odpoveď po prekonaní ochorenia COVID-19 je u každého veľmi odlišná. „Niekomu sa vytvorí silnejšia, niekomu slabšia. Ľuďom, ktorí mali len ľahký priebeh ochorenia alebo nemali žiadne príznaky sa väčšinou vytvorí slabšia imunitná odpoveď alebo sa im nevytvoria skoro žiadne protilátky. A až tí, čo prekonali ťažší priebeh, majú už takú solídnejšiu imunitnú odpoveď, ale tiež je to variabilné. Tiež sa medzi nimi môžu nájsť ľudia, ktorí majú len slabšiu imunitu,“ vysvetlil.

Každému preto odporúča aj očkovanie. Tvrdí, že ak sa takíto ľudia zaočkujú, tak sa im imunitná odpoveď posilní, a teda aj ľudia, ktorí by mali po prekonaní len slabšiu imunitu, tým získajú dostatočne silnú ochranu. „Efektivita prekonania ochorenia COVID-19 je proti tomu pôvodnému čínskemu variantu nejakých 80 %, ale efektivita očkovania je 95 %. Takže očkovanie je určite efektívnejšia prevencia ako len samotné prekonanie infekcie,“ povedal Sabaka.

So Sabakom sa zhodujú aj vedci Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. „Hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po prekonaní covidu,” vyhlásili po prvej fáze štúdie, ktorú robili na vyše 800 vzorkách očkovaných a tých, čo prekonali covid.

Dôležité výsledky priniesla aj štúdia z Juhoafrickej republiky, kde testovali efektivity vakcín proti beta variantu (juhoafrickému), ktorý je najodolnejším. „Tam sa to prekonanie ukázalo efektívne len na nejakých 50 % a menej v prevencii infekcie. Obzvlášť tí, ktorí mali len ľahší priebeh, sa opäť nakazili beta variantom. Tak-že obzvlášť pre nové varianty je omnoho výhodnejšie sa ešte aj zaočkovať, aj keď človek prekonal covid, lebo potom je odolnejší proti novým variantom. Hlavne teraz, keď tu budeme mať delta variant, tak rozhodne každému, kto prekonal COVID-19, odporúčame dať sa aj zaočkovať,“ radí Sabaka.

Ľudia, ktorí prekonali covid, si často pred očkovaním dávajú zmerať protilátky. Podľa Sabaku je to však úplne zbytočné. „Keď sa dá zaočkovať, tak sa tie protilátky posilnia a už bude chránený dostatočne.“

Po vyliečení z covidu ministerstvo zdravotníctva odporúča počkať aspoň 7 dní po prekonaní ľahšieho priebehu a 14 dní po ťažšej forme covidu.

