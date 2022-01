Čísla nepustia! Koalíciu valcuje opozícia, dokonca aj niektorí mimoparlamentní politici. Aj prezidentka Zuzana Čaputová vytkla vláde viaceré nedostatky. Preto sme sa pýtali bežných Slovákov, v čom ich ministerky a ministri sklamali, čím ich potešili a čo by si od nich želali do nového roka.

Prieskumy neúprosne ukazujú stále to isté: dôveryhodnosť a obľuba členov vlády klesá. Je načase zastaviť strmý pád a ukázať, že premiér a ministri na to napriek prešľapom majú. Ale ak by si náhodou nevedeli pomôcť, Slováci im poradia!

Ako ukázal prieskum agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo 12. decembra, koaličných lídrov dobiehajú a aj predbiehajú nielen politici z opozície, ale aj z mimoparlamentných strán. Najviac ľudí dôveruje prezidentke - 52 % respondentov. Na druhom mieste je šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini s dôverou 41 % opýtaných. Predseda strany Smer-SD Robert Fico má dôveru 29 % opýtaných.

Až potom sa v rebríčku objavujú členovia vládnej koalície. Predseda vlády Eduard Heger má dôveru 28 % respondentov, minister hospodárstva Richard Sulík 27 %, šéf parlamentu a predseda Sme rodina Boris Kollár 24 %. Rovnaké percento opýtaných dôveruje šéfovi hnutia Republika a europoslancovi Milanovi Uhríkovi (24 %). Najmenej dôveryhodným politikom je minister financií Igor Matovič s podporou len 14 %.

Pre koalíciu sú to trpké čísla. Väčšina odborníkov sa zhoduje, že vláda postupuje chaoticky a často zmätočne, nedokáže prijať razantné rozhodnutia, mnohé navrhované reformy nemajú reálny základ, boj s korupciou - čo bolo heslo predvolebných kampaní - nezvláda, naopak, množia sa podozrenia z netransparentnosti a uprednostňovania „našich ľudí" pri obsadzovaní funkcií.

Najdôveryhodnejším ministrom ostáva šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Najvýraznejšie sa prepadli Richard Sulík, Veronika Remišová a Milan Krajniak.

Podľa súčasného vývoja to vyzerá, že vláda bude mať čo robiť, aby to vydržala až do volieb v roku 2024. Veľa napovie aj hlasovanie v tohtoročných komunálnych voľbách a voľbách do VÚC.

Výhrady proti vláde má i prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ich jasne pomenovala v TA3 v poslednom vlaňajšom vydaní relácie V politike. Za viacero ťažkostí podľa nej môžu práve vládnuci politici. Problémová je aj ich komunikácia, ktorú sprevádzajú hádky – často v priamom prenose, na sociálnych sieťach či počas tlačových konferencií. „Mám pocit, že ten, kto oslabuje premiéra, nie som ja, ale niektorí jeho koaliční partneri," povedala o Eduardovi Hegerovi. Dodala, že premiér má nesmierne ťažkú situáciu: aj pre covid, aj pre turbulentné vzťahy v koalícii. „Potrebujeme silnejšie líderstvo, pretože sme v kríze. Táto vláda má problémy a ani sa tým netají," myslí si prezidentka. „Niektorí ministri si vymyslia nápad, síce rezortne s touto témou nesúvisí, a potom ostatných členov koalície postavia k múru, či s tým budú súhlasiť, alebo nebudú,“ poznamenala Zuzana Čaputová.

