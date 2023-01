Vojna na Ukrajine môže mať následky aj na verejné zdravie u ľudí na Slovensku. Upozornil na to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Problém môže okrem epidemickej, sociálnej a podpornej časti vzniknúť napríklad aj v oblasti radiačnej ochrany.

"My nevieme, čo sa tam udeje, či sa napríklad neporuší jadrová elektráreň, alebo či nevznikne jadrová havária," skonštatoval. Pri masovej migrácii ľudí z Ukrajiny by podľa neho hrozilo aj zavlečenie ochorení typických pre vojnové stavy. "Migračná vlna bola spočiatku vysoká, ale dala sa zvládať. Keby sa však pohli masy, tak to musia riešiť všetky štáty," dodal.

Podľa Mikasa je potrebné zefektívniť na Slovensku krízový manažment. V tejto súvislosti poukázal, že na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je zamestnaný približne rovnaký počet zamestnancov ako v jednej veľkej slovenskej nemocnici. "A takýto počet ľudí bojoval proti pandémii ochorenia COVID-19 na päťmiliónovom Slovensku v prvých mesiacoch sám," uviedol.

Mikas skonštatoval, že úvod pandémie sa nakoniec zvládol. "Potom už prišli ťažké výzvy, keď bol vírus iný a vo veľkej miere prišiel aj na Slovensko. Museli zabrať už aj iné zložky. Krízový manažment na Slovensku musí byť celkovo nastavený omnoho efektívnejšie a omnoho akčnejšie," spresnil.

Pandémia podľa neho poukázala na technologický dlh ÚVZ. "Časť laboratórnej diagnostiky bola zastaraná," podotkol s tým, že sa do nej neinvestovalo. Poukázal, že počas pandémie sa snažili v čo najkratšom čase zrealizovať všetky kroky na zabezpečenie základnej a konfirmačnej diagnostiky vírusu. Pripomenul, že diagnostiku na SARS-CoV-2 zaviedlo na Slovensku Národné referenčné centrum pre chrípku ÚVZ a dlhé obdobie ju vedelo vykonávať iba ono, potom sa pridali ostatné laboratóriá.

Verejnému zdravotníctvu treba podľa hlavného hygienika nastaviť objem financií na zabezpečenie moderných prístrojov. Na Slovensku je okrem iného podľa neho potrebné vybudovať aspoň tri laboratóriá BSL-3 a aspoň jedno laboratórium BSL-4, prípadne zabezpečiť BSL-4 laboratórnu diagnostiku v inom štáte.