Ján Mikas varuje pred covidom: Títo ľudia by sa mali dať na jeseň znova zaočkovať! ×

Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas i Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s očakávaným nárastom akútnych respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania. Zavádzanie celoplošných opatrení sa nateraz nepredpokladá.