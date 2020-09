Šokujúca spoveď Slovenky Ivany (41): COVID-19 mi už vyše pol roka ničí celé telo!

Hoci u niekoho má koronavírus len mierny priebeh a pre malé percento je smrteľný, sú aj pacienti, ktorí sa ani po mesiacoch nedokážu vrátiť do života. Ivana Franeková (41) má vážne zdravotné problémy aj po viac ako pol roku od vypuknutia ochorenia. Trápi ju obrovská únava, má zničené pľúca, podstupuje vyšetrenia na srdce. Lekári potvrdzujú, že mnohí pacienti sa liečia dlhé mesiace a to aj tí, u ktorých malo ochorenie ľahší priebeh. To, či sa nakazeným pľúca úplne zahoja, nevie s istotou povedať nik!