Infektológ z bratislavských Kramárov Peter Sabaka ocenil výsledky plošného testovania, no upozorňuje aj na najväčšie riziko. „Prínos je ten, že sa identifikovali tie najpostihnutejšie regióny, kde bola najväčšia prevalencia pozitívnych testov a na tie sa treba najviac zamerať v budúcnosti,“vysvetlil infektológ.

Nemyslí si, že budúci víkend je nutné testovať všetky regióny, v niektorých je prevalencia relatívne nízka. Ak sa však podarí zorganizovať druhé kolo, bude to len plus - zachytíme ďalšie prípady pozitívnych na COVID-19 a budeme mať lepšie dáta.

Ministerstvo obrany zverejnilo čísla pozitívnych: Tieto regióny dopadli najhoršie

TOTO sa nesmie stať

Riziko vidí v tom, ak by ľudia významne zvýšili svoju mobilitu, začali by viac navštevovať príbuzných, prestali by si dávať pozor a menej by dodržiavali protiepidemické opatrenia. „Ľudia teraz nesmú podľahnúť falošnému pocitu bezpečia. To by mohlo byť nakoniec kontraproduktívne a mohli by sme dopadnúť zle. V takom prípade by plošné testovanie prinieslo viacej škody ako úžitku. Všetko je to momentálne o ľuďoch,“varuje Sabaka.

Stále medzi nami môže chodiť mnoho ľudí s koronavírusom. „Treba si uvedomiť, že antigénové testy nie sú 100-percentné a medzi negatívnymi výsledkami bolo aj zopár infikovaných. Ľudia by sa naďalej mali správať zodpovedne, riadiť sa nariadeniami hlavného hygienika,“odporúča infektológ.

Ak sa budú ľudia správať zodpovedne a nebudú si myslieť, že s negatívnym testom si môžu robiť čo chcú, tak samotný prínos testovania bude podľa Sabaku veľmi veľký.