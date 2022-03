Ako bude pandémia pokračovať?

– Je veľmi náročné predpovedať, čo nás čaká. Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa bude vyskytovať endemicky. To znamená, že nikdy sa úplne nevytratí. Buď sa bude objavovať tak, že bude vyvolávať menšie epidemické vlny pravdepodobne na jeseň alebo v zime, alebo bude vyvolávať sporadické ochorenia počas celého roka. Ťažko povedať, ako sezónne výskyty koronavírusu budú narúšať náš život.

Anketa Máte obavy, že sa nakazíte koronavírusom? Áno, riziko je tu vždy. 69% Mám imunitu voči covidu, takže ani nie. 8% Nie, nemyslím na to. 23% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čakajú nás ešte silné vlny?

– Všetko závisí od toho, aké nové varianty koronavírusu sa budú objavovať, ako veľmi budú schopné vyvolávať závažné ochorenia a ako budú schopné unikať našej imunitnej odpovedi. Po odznení omikron vlny ostane na Slovensku už len málo neimúnnych ľudí.

Aká je teraz situácia v nemocniciach?

Aj teraz variant omikron vyvoláva závažné ochorenie menej často ako delta variant, ale u neočkovaných ľudí sa stretávame aj s ťažkým priebehom infekcie. Ľuďom zlyhávajú pľúca, potrebujú kyslík, nezriedka potrebujú aj jednotku intenzívnej starostlivosti.

Budeme sa ešte preočkovávať?

– Je to pravdepodobné, ale je otázne, kedy a akými vakcínami. Tými vakcínami, ktorými sa očkujeme teraz, už zrejme nie. Asi budú nejaké vylepšené (updatované) a nevieme, či to bude pred zimou alebo až ďalší rok.

Budeme koronavírus vnímať ako chrípku?

– Nezávisí to len od toho, aké závažné budú epidemické vlny, ale aj od toho, ako sa s tým spoločnosť naučí žiť. Určite to raz budeme vnímať ako bežné respiračné ochorenie, ale ako veľmi to bude narúšať chod našich nemocníc a vyčerpávať zdravotnícky systém, to zatiaľ nevieme. Je možné, že budeme musieť navýšiť lôžkovú kapacitu, aby sme zvládali liečiť aj pacientov s koronavírusom a súbežne i iné ochorenia. Teraz máme ten problém, že mnoho operácií bolo odložených a starostlivosť o pacientov s inými diagnózami nebola taká dôsledná ako v predpandemickom období.