Rúška sa stali našou súčasťou asi pred 8 mesiacmi a tak skoro sa ich ešte nezbavíme. Niektorí si na ne však ani po takej dlhej dobe nezvykli a ich nosenie považujú za zbytočné, či dokonca škodlivé. Môžu za to rôzne dezinformácie. Pozrite, čo si o nich myslí infektológ Peter Sabaka.

Z nedávneho prieskumu agentúry Focus vyplynulo, že až tretina Slovákov nesúhlasí s nosením rúšok. Väčšina z nich sa pritom vyhovára na to, že nosenie rúška nie je bezpečné. Existujú názory, že by nám nosenie rúšok mohlo škodiť, že spôsobuje to, že sa otravujeme oxidom uhličitým alebo že máme vyššie riziko, že ochorieme na respiračné infekcie.

Infektológ Peter Sabaka, ktorý sa na Kramároch venuje pacientom s najťažším priebehom ochorenia COVID-19 má na podobné tvrdenia jednoznačnú odpoveď: „Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by takéto tvrdenia podporoval,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Ministerstva zsravodníctva SR.

Vysvetľuje to na príklade ľudí, ktorí nosili rúška už dávno pred vypuknutím pandémie. „Lekári a sestry, zdravotnícki pracovníci nosia rúška dlhé hodiny počas celej svojej pracovnej doby, a to po dlhé roky svojho života. Množstvo vedeckých štúdií preukázalo, že zdravotníci nemajú žiadne následky, ktoré by vyplývali z dlhodobého nosenia rúšok,“uviedol infektológ.

Podľa jeho slov dokonca ani FFP3 respirátory, ktoré sú vyrobené z hrubého materiálu a priliehajú na tvár veľmi tesne, nespôsobujú žiadne závažné zdravotné komplikácie. Ľudia by preto určite nemali mať strach nosiť klasické rúška. „Bežné chirurgické alebo látkové rúška sú vyrobené z omnoho tenšieho materiálu a nepriliehajú na tvár tak tesne ako respirátory a tie už vonkoncom nespôsobujú žiadne zdravotné následky, neobmedzujú dýchanie ani nespôsobujú otravu oxidom uhličitým, keďže oxid uhličitý a kyslík je tvorený veľmi malými molekulami, ktoré cez tieto látkové alebo bežné chirurgické rúška veľmi ľahko prejde," vysvetlil Sabaka.

Rúška sú jedným z opatrení z troch základných odporúčaní ROR (rúško-odstup-ruky), ktoré nám môžu pomôcť spomaliť šírenie vírusu. Ich nosenie je u nás naďalej povinné v interiéroch obchodov, na úradoch, na pracoviskách, v školách, prostriedkoch MHD či v nemocniciach. „Dnes už teda vieme, že nosenie rúšok je bezpečné a môže nás ochrániť pred infekciou COVID-19," dodal na záver.

