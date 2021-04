S rastúcim počtom zaočkovaných sa čoraz viac diskutuje o tom, či by sa aspoň pre nich nemohli uvoľniť nariadenia. Napríklad by dostali priepustku do divadiel, kaviarní, kaderníctiev či plavární. Imunológ Vladimír Leksa dokonca varuje, že ak to neurobíme čo najskôr, bude nás to stáť množstvo zmarených životov.

Odborníci aj vedecké štúdie sa zhodujú v tom, že vakcíny proti covidu-19 s vysokou účinnosťou chránia zaočkovanú osobu pred ochorením, a to dokonca aj pred novými variantmi vírusu. V súčasnosti je už aj dostatok vedeckých dôkazov o tom, že vakcíny ochraňujú aj pred bezpríznakovou nákazou a následným šírením vírusu medzi ľuďmi. „Už prvá dávka vakcíny AstraZeneca znížila výskyt pozitívnych testov o takmer 70 percent, pri vakcíne Pfizer to bolo vyše 90 percent,“ priblížil imunológ Slovenskej akadémie vied Vladimír Leksa v blogu.

Ďalší namietajú, že by bolo nespravodlivé, ak by ľudia, ktorí už dostali vakcínu, získali viac slobôd ako nezaočkovaní. Najmä v situácii, keď sa nemôže dať zaočkovať každý, kto by chcel. Imunológ sa domnieva, že tento argument nemá logiku a nie je ani etický. „Je to, ako keby sme na vysokých školách nedovolili pokračovať v štúdiu ľuďom, ktorí už vedia čítať, lebo by to bolo nespravodlivé voči tým, čo sa to naučiť nemohli. Ak by sme však zakázali vzdelávať sa tým, čo už vedia čítať, nemali by sme ani učiteľov, ktorí by mohli naučiť čítať aj tých ostatných. Takýto prístup by napokon viedol k negramotnosti celého obyvateľstva a bol by teda výsostne nelogický, nekorektný a neetický,“ vysvetlil Leksa.

Je podľa neho samozrejmé, že pri otváraní škôl, podnikov či divadiel je nevyhnutné aj naďalej nosiť rúška, umývať si ruky, vetrať a tak ďalej. Ale je rovnako nevyhnutné začať ich otvárať. „Dá sa predpokladať, že všetci väčšinou ešte nezaočkovaní malí a strední podnikatelia, majitelia reštaurácií, plavární, divadiel, ktorí po roku pandémie prežívajú už naozaj len s vypätím posledných síl, by iste radi otvorili svoje podniky zaočkovaným spoluobčanom. A tí zaočkovaní by na revanš svoju nezaslúženú výsadu mohli prejaviť väčšou štedrosťou,“ mieni imunológ.

Nedať zaočkovaným výhody bude podľa neho podobnou chybou, akú sme urobili pri celoplošnom testovaní. „Dávať vtedy priepustku na slobodu ľuďom na základe nespoľahlivých testov bolo hrubou chybou, ktorá vyústila do stoviek mŕtvych za deň. Rovnakou chybou bude, ak priepustku na slobodu nedáme ľuďom na základe skutočne účinnej a spoľahlivej vakcíny. A takisto sa to skončí množstvom zmarených životov,“ dodal Leksa.

