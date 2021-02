Z koronavírusu sa vyliečilo celkovo už viac než 250-tisíc Slovákov, vo svete sú to už milióny. Či a po akej dobe sa môžu opäť nakaziť zatiaľ niekto presne nevie. Ako dlho v tele pretrvajú získané protilátky vedci stále skúmajú.

Podľa viacerých štúdií z celého sveta však získaná imunita trvá podstatne dlhšie ako 3 mesiace. Vedci z anglického úradu pre verejné zdravie Public Health England (PHE) prišli k záverom, že imunita získaná po prekonaní ochorenia COVID-19 poskytuje 83-percentnú ochranu proti opätovnej nákaze v porovnaní s ľuďmi, u ktorých sa ochorenie nevyskytlo. Táto získaná imunita môže vydržať až päť mesiacov od prvých príznakov ochorenia. V Rakúsku dokonca veria, že imunita vydrží ešte o mesiac dlhšie, a teda až 6 mesiacov.

U nás platí, že ľudia, ktorí ochorenie prekonali, majú imunitu po dobu 3 mesiacov. Počas tejto doby majú úľavu od povinnosti sa testovať či dodržiavať karanténu. Hlavný hygienik Ján Mikas to zdôvodnil tým, že ide o odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

„Je to vec dohody. Veľa krajín má rovnako 3 mesiace,“ povedala hlavná epidemiologička Ministertva zdravotníctva Henrieta Hudečková. Okrem nás sú to napríklad Česi, Američania či Kanaďania. Toto odporúčanie vydala WHO však ešte na jeseň, a preto sa mnohí pýtajú, či nie je na čase to prehodnotiť.

