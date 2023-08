Slováci sa k vlastnému bývaniu dostanú ťažšie! Európska centrálna banka (ECB) v rámci boja proti vysokej inflácii opäť zvýšila úrokové sadzby. Kľúčová sadzba, za ktorú môžu komerčné banky získať od ECB nové peniaze, sa tak posunula na 4,25 percenta. Naposledy bola takto vysoko na začiatku globálnej finančnej krízy v októbri 2008. Čo to pre nás znamená?

Slováci chcú bývať vo vlastnom, no pri pohľade na vysoké úrokové sadzby na hypotékach, ktoré banky aktuálne ponúkajú, iba neveriacky krútia hlavami. Zatiaľ čo v decembri 2021 priemerná úroková sadzba na hypotékach dosahovala 0,87 percenta, v marci tohto roku stúpla na neuveriteľných 3,53 percenta, čo je pri splácaní úveru v mnohých prípadoch nárast o stovky eur.

Európska centrálna banka však so zvyšovaním úrokov neskončila. V júli opäť navýšila úrokové sadzby už deviaty raz za sebou o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčová úroková sadzba sa tak posunula na 4,25 percenta. „Znamená to, že cena za požičané peniaze je ešte vyššia. Zároveň sa vzhľadom na to očakáva, že banky na našom trhu opätovne navýšia úroky. Klienti tak pri získavaní či refixovaní hypotekárneho úveru budú vyberať z vyšších úrokov ako z tých, ktoré banky ponúkajú dnes,“ hovorí výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

To, že sa úroky ešte navýšia, potvrdzuje aj finančný analytik OVB Marián Búlik. „Bežných ľudí sa tento krok najviac dotkne v podobe vyšších úrokových sadzieb hypoték. Znamená to, že úrokové sadzby hypoték budú aj ďalej rásť. Z priemerného úroku nových hypoték 4,26 percenta pri nových úveroch v máji sa do konca roka pravdepodobne dostaneme k 5 percentám,” predpovedá analytik a hovorí, že nárast úrokových sadzieb bude miernejší, ako doteraz.

