Od dnes sa k nám lieta už aj z rizikových krajín. Znamená to, že od 13. marca, odkedy boli lety zakázané a postupne obnovované len do určitých krajín, sú už povolené prílety na Slovensko zo všetkých krajín sveta.

Hygienici upozorňujú na nové opatrenie, ktoré sa zavedie od 10. septembra do odvolania. Ľudia, ktorí prídu z rizikových krajín, sa budú msuieť policajtom preukázať registráciou.

„Všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 07.00 hod. vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v Prílohe č. 1 opatrenia (menej rizikové krajiny, pozn.) sú povinné po prílete preukázať sa príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica,“ informuje hlavný hygienik Ján Mikas.

Ak toto opatrenie nebudete rešpektovať, regionálny hygienik vám môže napariť pokutu až do výšky 1659 eur. „V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur,“ uviedol Mikas.

Hoci sú od dnes povolené aj prílety z rizikových krajín, plánované lety z Ukrajiny na Slovensko sa počas septembra neuskutočnia z dôvodu zákazu vstupu cudzincov na územie Ukrajiny, ktorý platí do 28. septembra 2020.

Od začiatku októbra sú plánované z Letiska M. R. Štefánika lety dopravcu Wizz Air do Kyjeva-Žuljany, Ľvova a Skopje v Severnom Macedónsku (prvý let 30. septembra) a denné lety dopravcu Pobeda do Moskvy a z nej. Od polovice októbra sú naplánované lety do ruského Petrohradu (dopravca Pobeda) či egyptskej Hurghady (dopravca Air Cairo).

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/covid/

V prípade, že cestujúci prilieta z tzv. rizikovej krajiny, je povinný vyplniť aj formulár https://korona.gov.sk/ehranica/. Ak prilieta z krajiny EÚ, je povinný následne zotrvať v domácej izolácii 10 dní, resp. do doby bezplatného testovania na Covid-19 a negatívneho výsledku testu. Ak prilieta z krajiny mimo EÚ, je povinný nastúpiť do domácej izolácie a najskôr na 5. deň absolvovať test na Covid-19.

