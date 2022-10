Hygienici diskutujú o nosení respirátorov: Pre TOTO by mali byť zase povinné! ×

Počet chorých stúpa, Slováci by sa mali viac chrániť. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Nosením rúška či respirátora možno obmedziť šírenie respiračných ochorení, pričom nejde len o COVID-19. Kde by mali byť povinné?